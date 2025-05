De estrella del Pop de los 90, a cocinera de hamburguesas

Las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por la aparición en el mundo de la música de las bandas femeninas y masculinas, las cuales dejaron una huella muy marcada que hasta le fecha siguen contando con miles de fanáticos.

Gran Bretaña no se quedó atrás, pues tuvo a la agrupación vocal femenina más exitosa, las Spice Girls; sin embargo, también surgió una no menos famosas, llamada All Saints, que en 1997 lanzó su más grande sencillo Never ever, colocándola en los titulares de medios especializados.

All Saints estuvo integrada por cuatro talentosas chicas, Melanie Blatt, Nicole y Natalie Appleton y Shaznay Lewis, quienes permanecieron juntas en escena hasta 2001, lapso en que vendieron más de 11 millones de discos, cuando decidieron separarse, y en 2016 se reunieron de nuevo. La girlband logró grandes éxitos en Reino Unido, además de hacerse de dos álbumes multiplatino y dos premios BRIT.

DEL ESTRELLATO A LA COCINA

Sin embargo, quien desde hace poco se convirtió en noticia fue Melanie Bratt, quien luego de estar en lo más alto, le dio un giro de 180 grados a su vida, pues actualmente se desempeña como cocinera en un restaurante especializado de hamburguesas.

La exestrella de 50 años de edad es fundadora es del restaurante Full Fillings, en el que, según su cuenta de Instagram, ofrecer "el arte de la cocción lenta se une a la comodidad de las hamburguesas gourmet", en el que el cliente puede probar sólo tres tipos de hamburguesa: The Beef One, The Chicken One y The Cheese One, esta viene acompañada con macarrones con queso.

Mel reside en el pub The Londesborough, en Stoke Newington, al norte de Londres, donde los comensales no tienen ni idea que quien les ha preparado sus hamburguesas es la exestrella de All Saints, de uno de sus amigos ha dicho que es una brillante cocinera, quien transformó su sueño en realidad.

Después de separarse de la banda, Melanie buscó futuro como solista, pero fracasó; además, tiene una hija Lilyella con Stuart Zender, exbajista de Jamiroquai, de quien se separó en 2006, y hoy es una estrella, pero de su propio negocio.