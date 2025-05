Fortuna de Canelo Álvarez: ¿Cuándo superará los mil millones en ganancias?

Saúl "Canelo" Álvarez no solo es uno de los boxeadores más exitosos de la historia, sino también un empresario en ascenso con grandes proyectos fuera del cuadrilátero.

En 2025, el mexicano está cerca de alcanzar una meta ambiciosa: superar los mil millones de dólares en ganancias, consolidándose como uno de los deportistas más ricos de todos los tiempos.

Con una carrera que ha sido marcada por el esfuerzo y la dedicación, Canelo ha tomado decisiones clave para asegurar su futuro financiero. Además de su éxito en el boxeo, ha invertido en diversos emprendimientos que le permitirán aumentar significativamente su fortuna.

La clave de este logro está en su contrato con el jeque saudí Turki Al-Sheikh, de la empresa Riyadh Season, que podría llevarlo a agregar 400 millones de dólares a su cuenta.

Faltan 7 días para disfrutar de la pelea del año. Saúl "Canelo" Álvarez vs. Scull. Este Sábado 3 de mayo a través de todas las señales de TV Azteca, Azteca 7, Azteca UNO, ADN40 y a más. ?#CaneloXAzteca #BoxAzteca pic.twitter.com/oYpmMH8nv8 — Azteca 7 (@AztecaSiete) April 26, 2025

CANELO ÁLVAREZ: ¿CÓMO ALCANZARÁN LOS MIL MILLONES?

Según el periodista mexicano Carlos "El Zar" Aguilar, Canelo no solo recibirá ingresos por cuatro peleas, como inicialmente se había informado, sino por cinco, lo que lo pondría en camino a convertirse en el segundo boxeador de la historia en superar los mil millones de dólares en ganancias.

Esta cifra lo colocará en el exclusivo club de los 20 deportistas mejor pagados de todos los tiempos.

Aunque Canelo asegura que su principal motivación sigue siendo la gloria deportiva, no oculta que el dinero también juega un papel importante. A sus 34 años y tras casi 20 años de carrera, el campeón mexicano está aprovechando sus últimos años de boxeo para asegurar un futuro próspero.

En declaraciones a TUDN, Canelo afirmó: "No me deslumbra superar los mil millones de dólares. Sigo entrenando como el primer día, porque me gusta lo que hago."

¿CUÁL ES LA FORTUNA ACTUAL DE CANELO ÁLVAREZ?

Actualmente, según Sportico, la fortuna de Canelo Álvarez asciende a unos 730 millones de dólares. Al finalizar su contrato con Al-Sheikh, se estima que alcanzará más de mil 100 millones, una cifra que lo pondrá al nivel de los grandes nombres del deporte, como Kobe Bryant, Neymar y Greg Norman.

Sin embargo, aún se encuentra lejos de los 4.15 billones de dólares de Michael Jordan, el rey de los atletas millonarios.

Canelo, quien creció en condiciones de pobreza, ha logrado demostrar que con esfuerzo y determinación se pueden alcanzar metas extraordinarias. "Salí de la nada, no fui a la escuela, pero hoy puedo mostrarle a otros que si no tienes nada, igual puedes lograr lo que te propongas", expresó en una entrevista con Forbes.