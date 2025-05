Regresan ambulantes a su ubicación original

Ante las muy bajas ventas que han estado registrando los pequeños comerciantes ambulantes y semifijos que fueron reubicados hace poco más de dos meses de la banqueta ubicada en la esquina noreste de la calle 5 de Febrero y No reelección, éstos han estado regresando a su ubicación original, expresó Bernardo Pomposo Sebastián.

El presidente de la Unión de Comerciantes en Pequeño de Puestos Fijos y Semifijos del Municipio de Cajeme dijo que el pasado 22 de febrero daría inicio la demolición, para remodelación, de una tienda de ropa ubicada en ese sitio, obra que no ha dado inicio aún, y aunque hay una fecha tentativa en el mes de mayo, los agremiados permanecerán en el lugar en tanto no se vea como inminente el derrumbe del edificio en mención.

Comentó el dirigente que tienen comunicación directa con la empresa constructora que llevará a cabo los trabajos, cuyo contratista ofreció avisarles cuando esto ya sea un hecho, para no afectar sus economías.

Hace poco más de dos meses, cuando se les reubicó, los agremiados a la Unión fueron colocados unos en la banqueta de la No Reelección al poniente de la 5 de Febrero y los demás en la 5 de Febrero entre No Reelección y Guerrero, pero en su mayoría dijeron que los nuevos puntos no son tan redituables como los originales, donde tienen ya varios años instalados.

Hizo saber que son ocho los pequeños negocios, de los cuales cinco son de mercería; uno de elotes, otro de picos de gallo y aguas, además de uno que vende raspados.