¿No más burro? Eugenio Derbez podría no ser el icónico personaje en Shrek 5

Shrek 5 de DreamWorks se convertirá en un hecho. A pesar de que aún quedan 570 días para su lanzamiento cinematográfico, los seguidores que crecieron con esta franquicia se alegran por su reaparición. Sin embargo, existen razones para que los latinoamericanos estén preocupados, ya que uno de sus personajes principales podría no volver tal y como lo conocen.

Nos referimos a Burro, el leal amigo de Shrek que consiguió su amistad en la primera película y que desde aquel momento ha compartido su reconocimiento. Este personaje alcanzó un éxito particular en México y otras regiones de América Latina debido a la adaptación y doblaje, donde el actor mexicano Eugenio Derbez jugó un papel crucial.

Con la confirmación de Shrek 5 y el actor todavía involucrado en el negocio, uno de los deseos de los seguidores es volver a ver a Derbez interpretando a Burro en la próxima aventura cinematográfica, aunque "existe un alto riesgo" de que no suceda.

¿CUÁL ES LA RAZÓN DE TODA LA POLÉMICA?

De esta manera, la famosa confirmó a Gabriela Meza en una entrevista reciente al ser cuestionada por primera vez acerca del proyecto. Lo que destaca es que no se debe al desinterés de los encargados del proyecto o el doblaje, sino a una resolución superior, directamente de DreamWorks.

Derbez indicó, sin especificar a quién en particular, que ya lo contactaron para que se involucre en el proyecto, otorgándole su voz a Burro, tal como lo hizo en las cuatro películas anteriores de la serie. Fue en ese momento cuando reveló noticias alarmantes acerca del proceso, alertando que "existe un alto riesgo" de que la voz de Burro no se desvíe por su cuenta en Shrek 5.

"Ya no están los que me conocieron, los que sabían mi valor latinoamericano. (...) Hay un gran riesgo porque, conozco a los gringos, de que agarre y a la hora que diga yo: 'voy a adaptar la película', y entonces me digan: 'no, no, no, no, ni loco, lo que está escrito y punto'", expresó el actor mexicano.

EL BURRO QUE LOS FANS MERECEN

El actor establece estas condiciones, ya que comprende que si le otorgan a un burro cuya adaptación no es auténtica, las personas se percatarán y afirmarán que la transformación en la forma de expresarse del personaje es responsabilidad del actor, cuando en realidad, los encargados de la adaptación serían otras personas y la voz del personaje sería lo único que Derbez proporcionaría.

"La gente que desconoce el proceso va a decir: 'Ay, ya, Derbez, ya, ya valió, ya no es el mismo de antes, ya no está tan chistoso', y te echan la culpa a ti", comentó Derbez.