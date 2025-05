Donald Trump celebrará cumpleaños de Melania con cena romántica: ¿dónde y cómo será?

En medio de una agenda apretada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que celebrará el cumpleaños número 55 de su esposa Melania con una cena ya que no tuvo tiempo de comprarle un regalo.

Trump, de 78 años, explicó a los medios que ha estado "bastante ocupado" con temas internacionales como los aranceles, la situación en Ucrania, Irán y el conflicto en Gaza. En lugar de un obsequio, optó por organizar una cena íntima durante el vuelo presidencial de regreso de Roma, a donde asistirán al funeral del papa Francisco el sábado 26 de abril, día del cumpleaños de Melania.

El presidente reconoció que no es la celebración ideal: "Tiene un cumpleaños de trabajo", comentó durante el vuelo, en lo que es su primer viaje internacional desde el inicio de su segundo mandato.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aterrizó en Roma, Italia, para asistir al funeral del Papa Francisco.



UNA CENA DE ALTURA

Tras el funeral, la pareja no se quedará a cenar en la capital italiana, sino que regresará inmediatamente a Estados Unidos en el Air Force One. "La llevaré a cenar en el Boeing, la llevaré a cenar en el Air Force One", dijo Trump, entre risas.

Cabe mencionar que la relación entre los Trump ha sido objeto de atención mediática, ya que llevan estilos de vida separados. Melania reside la mayor parte del tiempo en Nueva York, acompañando a su hijo Barron, quien estudia en la universidad. Aun así, han hecho apariciones públicas conjuntas, como en la reciente celebración de Pascua en la Casa Blanca.

El año pasado, pasaron el cumpleaños de Melania separados: ella en Florida y Trump en Nueva York, asistiendo a un juicio relacionado con el caso Stormy Daniels.