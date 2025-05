VIDEO| Lele Pons sufre aparatosas caídas en revelación de sexo de su bebé

La influencer Lele Pons y su esposo, el cantante Guaynaa, celebraron su divertida y accidentada fiesta de revelación de sexo del bebé este viernes 25 de abril, rodeados de amigos, familiares y celebridades del mundo del entretenimiento.

Durante la esperada "gender reveal party", la pareja reveló que están esperando una niña de una forma tan original como caótica: con un baño de pintura rosa.

En vez de globos o pasteles, varios encapuchados con impermeables blancos fueron rociados con pintura rosada tras una cuenta regresiva, generando una explosión de color que dejó claro el sexo del bebé.

ASÍ FUERON LAS CAÍDAS DE LELE PONS

Sin embargo, no todo salió como planeado. En medio de la emoción, Lele Pons sufrió dos caídas estrepitosas que quedaron registradas en varios videos virales.

Su traje blanco, un body suit con escote off the shoulders y drapeado en busto y caderas, terminó completamente teñido de rosa. Afortunadamente, la influencer no sufrió heridas graves y se tomó las caídas con humor.

¡Por poco todo termina en tragedia!



Lele Pons se cae dos veces en la revelación de sexo de su bebé pic.twitter.com/VJM6uYGDS5 — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) April 25, 2025

ARTISTAS INVITADOS

La celebración no solo fue una revelación de género, sino también una reunión de grandes personalidades. Entre los invitados estuvieron Belinda, Chayanne, Anitta (quien será la madrina del bebé), Sebastián Yatra, DJ Khaled, Nadia Ferreira, Natti Natasha, Greeicy, Mike Bahía, y muchos más.

La decoración estuvo llena de detalles: un árbol hecho de globos en tonos rosa y azul, mesas temáticas con comida venezolana (para el team niña) y puertorriqueña (para el team niño), y estaciones de fotos donde los invitados podían hacer sus predicciones.

Con música latina de fondo Lele Pons y Guaynaa celebraron con risas, abrazos y una lluvia de buenos deseos la llegada de su primera hija, quien nacerá este verano.