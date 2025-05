Muere el actor Edgar Font, a pocas semanas del fallecimiento de su hijo Axel Frías

La comunidad artística se encuentra de luto tras el fallecimiento del actor mexicano Edgar Font, quien murió a pocas semanas de haber perdido a su hijo de 18 años, Axel Frías, víctima de leucemia.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), quienes expresaron públicamente sus condolencias a la familia del actor, que formaba parte activa de ambas instituciones.

FALLECE EDGAR FONT

Edgar Font, originario de México, pero radicado desde hace años en Guatemala, desarrollaba su carrera como director de la empresa ´Creatividad´ y también participaba en la serie televisiva Qué buen trip, transmitida por la cadena Guatevisión. Fue precisamente esta producción la que, el pasado 19 de febrero, dio a conocer la trágica noticia de la muerte de Axel Frías, joven actor e hijo de Edgar, quien participó junto a su padre en dicho programa.

Axel había sido diagnosticado con leucemia apenas en enero de este año. Su madre, la actriz y cantante Claudia Aline, relató en redes sociales el rápido deterioro que sufrió el joven: "Mi niño en un mes se me fue. Perdió la batalla contra el cáncer. Fue diagnosticado el 15 de enero, pero desafortunadamente la leucemia en hombres adolescentes ataca muy agresivo. Siempre fue atleta, pero nunca entenderemos el porqué a él", compartió con profundo dolor.

Tras esta pérdida, la familia volvió a ser golpeada por la tragedia. La ANDA lamentó la muerte de Edgar Font con un mensaje publicado en redes sociales:

"La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Edgar Frías Font ´Edgar Font´, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz".

SU ESPOSA LE DEDICA UN CONMOVEDOR MENSAJE

Por su parte, Claudia Aline reapareció en redes sociales para despedirse de su esposo con un emotivo mensaje que revela la profundidad del dolor que enfrenta:

"No sé por qué la vida me está jugando esta mala pasada. No sé qué me quiere enseñar, pero mi esposo se fue a cuidar a su hijo pequeño. Mi compañero de vida no pudo con el dolor de haber perdido a su pequeño".

La actriz también informó que los servicios funerarios para despedir a Edgar Font se llevaron cabo en Capillas Señoriales, en Guatemala, el pasado jueves 24 de abril.

La pérdida de Edgar Font ha conmocionado tanto a sus colegas como al público que lo conoció por su trabajo actoral y su cercanía con los espectadores guatemaltecos. Su partida, tan cercana a la de su hijo Axel, deja un vacío inmenso en su familia y en la escena artística de ambos países.