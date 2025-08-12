"Teletón cambia todo": Himno que invita a sumarse al amor y la generosidad | VIDEO

Fundación Teletón anunció el lanzamiento de su himno 2025, titulado "Teletón cambia todo", una pieza musical que busca inspirar a los mexicanos a unirse desde el amor y la generosidad para transformar vidas.

El tema cuenta con la interpretación de Aleks Syntek, quien retoma el espíritu de su icónica canción "Un paso más" —presentada en 2002— con una producción renovada y emotiva. Junto a él participan Natalia Coronado, Ximena Loza, Regina Pavón y Renata Vaca, representantes de una nueva generación comprometida con la solidaridad.

"Ayudar es aprender a cómo ser mejor persona, gracias Teletón por animarme a encontrar la mejor versión de mí", expresó Syntek, reafirmando su vínculo con la causa.

El videoclip oficial, dirigido por Mario Muñoz, rinde homenaje a la esperanza que Teletón brinda cada año a familias mexicanas que enfrentan discapacidad, cáncer o autismo.

"Cuando la fuerza del amor toca algo, lo transforma. Así es el amor de México a través del Teletón", afirmó Fernando Landeros, presidente de la fundación.

El nuevo himno está disponible en todas las plataformas digitales a partir del 11 de agosto y será interpretado en vivo el próximo 11 de octubre durante el gran Evento Teletón, que reunirá música, historias de vida y la solidaridad de todo un país.

¿QUÉ ES FUNDACIÓN TELETÓN?

Fundación Teletón es una organización sin fines de lucro comprometida con brindar atención integral y de calidad a personas con discapacidad, cáncer y autismo, con el objetivo de promover su desarrollo máximo y facilitar su inclusión plena en la sociedad.

Desde su inicio, el 12 de diciembre de 1997, Teletón ha trabajado para construir un México más incluyente, uniendo a empresas, medios de comunicación y a la sociedad en general para atender con profesionalismo las necesidades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, así como de sus familias.

Actualmente, la fundación cuenta con 27 centros en todo México, donde cada año se benefician más de 30 mil niños, niñas y adolescentes con discapacidad, cáncer o autismo. Desde su apertura se han más de 840 mil personas y se han otorgado más de 38 millones de servicios, reafirmando el compromiso de Teletón con el desarrollo y la inclusión social.

Fundación Teletón continúa trabajando día a día para garantizar que todas las personas puedan vivir y ejercer plenamente sus derechos en una sociedad más justa y solidaria.