La tercera temporada de La Casa de los Famosos México ha logrado consolidarse como uno de los programas más exitosos de Televisa en 2025, atrayendo la atención de millones de espectadores.

Desde su arranque, la producción de San Ángel ha dejado claro que esta edición busca alejarse de las polémicas que marcaron la segunda entrega y apostar por un ambiente más ligero, en el que las risas y la comedia sean protagonistas.

Recientemente, entre los seguidores comenzó a circular información que ha generado debate: algunos de los concursantes más queridos por el público serían, los que menos ganan dentro del reality.

¿QUIÉNES SON LOS HABITANTES PEORES PAGADOS EN "LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO" TEMPORADA 3?

De acuerdo con reportes difundidos en diversos portales, los integrantes del grupo conocido en redes sociales como "La Tripe A", Aldo De Nigris, Aaron Mercury y Abelito, reciben un estimado de 80 mil pesos semanales. Aunque para muchos esta cifra podría parecer elevada, se encuentra por debajo del salario de otras celebridades dentro del mismo programa.

No obstante, la peor pagada de la temporada sería Priscila Valverde, quien percibiría alrededor de 50 mil pesos a la semana.

Hasta el momento, estas cifras no han sido confirmadas por la producción ni por los participantes, y que en ediciones anteriores los famosos suelen revelar detalles de sus contratos una vez concluida su participación. En general, los sueldos en La Casa de los Famosos México se negocian en función de la trayectoria, nivel de fama y capacidad de atraer audiencia.

El pago semanal, además de ser un incentivo para permanecer en la competencia, se complementa con ingresos por participar en galas posteriores a su eliminación. En esta tercera temporada, el ganador absoluto podría llevarse hasta 4 millones de pesos, más un bono adicional, sin contar los premios y beneficios que obtenga a lo largo de su estancia.

Mientras el programa continúa desarrollando sus estrategias y alianzas entre los "team noche" y "team día", los fanáticos siguen pendientes no solo de las eliminaciones y pruebas, sino también de lo que ocurre dentro del 24/7.