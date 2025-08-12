LCDLFM: ¿Abelito iba a ser sacerdote? El influencer revela detalles inéditos de su infancia

Abel Sáenz , mejor conocido como Abelito, continúa sorprendiendo al público con sus anécdotas personales dentro de La Casa de los Famosos México (LCDLFM). Esta vez, el influencer originario de Tabasco, Veracruz, reveló que en su infancia consideró seriamente convertirse en sacerdote.

Durante una plática con sus compañeros en el reality, Abelito compartió que creció en una familia de tradición católica, por lo que cada domingo asistía a misa de niños. Fue así como ingresó al grupo de monaguillos, donde permaneció durante varios años.

"Aguanté un ratononón de monaguillo, hacía lo del incienso, las campanadas... Fui evolucionando hasta que vi la posibilidad de ser sacerdote, de entrar al seminario", confesó.

Sin embargo, entre risas aclaró que, aunque llegó a considerar seriamente el sacerdocio, su verdadero deseo era "ser padre, pero de familia", desechando así la idea de ingresar al seminario.

En redes sociales incluso circula una fotografía del sacerdote José Antonio Frausto de la Torre junto a un joven Abelito y otros monaguillos en la parroquia local de Tabasco, Veracruz.

ABELITO Y ALDO DE NIGRIS LANZAN SU PROPIO PODCAST DESDE LA SUITE

En otra faceta más ligera, Abelito también fue protagonista esta semana tras ser elegido por Aldo de Nigris como su invitado especial en la suite, luego de que el exfutbolista ganara la prueba del líder.

Aprovechando el momento, ambos decidieron iniciar un podcast improvisado llamado "Entre compas", donde hablaron sobre su ingreso al reality, sus primeras impresiones y anécdotas detrás de cámaras.

Abelito recordó que fue el último habitante en ser presentado oficialmente, y en tono de broma mencionó que algunos fans esperaban a Karina Torres como la participante número 15. También añadió que, si hubieran dado pistas como unos zapatos pequeños, la audiencia habría adivinado inmediatamente que se trataba de él.