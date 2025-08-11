VIDEO | Así fue la agresión de Natanael Cano a un DJ en Baja Beach Fest

Un momento de tensión se vivió en el Baja Beach Fest 2025 cuando Natanael Cano, conocido por sus corridos tumbados, interrumpió su presentación para agredir a un miembro del equipo de audio en pleno escenario.

INCIDENTE EN MEDIO DEL CONCIERTO

El festival, realizado el 9 y 10 de agosto en Rosarito, Baja California, reunió a figuras como J Balvin, Young Miko, Los Tucanes de Tijuana y Don Omar. Natanael Cano fue uno de los invitados especiales y, mientras interpretaba sus éxitos, se acercó a los equipos de un presunto ingeniero de audio y le lanzó un puñetazo.

La confrontación escaló rápidamente y varios elementos de seguridad y músicos intentaron detenerla. Tras el altercado, Cano se dirigió al público para hablar del incidente, pero no se detuvo ahí: tomó la computadora del trabajador, la arrojó contra el piso y la pateó hasta romperla.

PALABRAS DEL CANTANTE EN PLENO ESCENARIO

Durante su intervención, el intérprete de “Mi bello ángel” expresó: “Miren, pendeos, quítense, yo no me voy a ir de aquí, yo vine a cantar (...) a ese pendjo yo le di en su madre, se puso bravo y me caló”.

De acuerdo con el programa Ventaneando, la molestia del artista habría iniciado por problemas con los efectos de sonido durante su espectáculo. Hasta el momento, Cano no ha ofrecido una declaración oficial sobre el tema.

Por su parte, el Baja Beach Fest publicó en Instagram que ningún integrante de su equipo de producción participó en el incidente: “Queremos aclarar que ni el personal ni el equipo de producción del Baja Beach Festival 2025 tuvieron participación alguna en el incidente ocurrido anoche durante la presentación de Natanael Cano”.

?? Naco, corriente, vulgar y agresivo… así se comportó Natanael Cano durante su participación en el Baja Beach Fest .

Y les voy a decir por qué : primero que nada, el trabajo se respeta, el tuyo y el de tus compañeros .

¿¡Qué necesidad tenemos de presenciar los… pic.twitter.com/sSpdN8tCDj — Raul Gutierrez (@raulgtzoficial) August 11, 2025

LA POLÉMICA POR LA PROHIBICIÓN DE CORRIDOS TUMBADOS

El cantante también ha estado en el centro de otra controversia: la restricción de corridos tumbados en algunas zonas del país.

En una entrevista para El Flowcast, Cano opinó que estas medidas no solucionan nada y aunque considera la prohibición innecesaria, aseguró que no se pondrá en contra si es con el fin de “mejorar” según las autoridades.