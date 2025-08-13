¿Quienes son los "falsos hijos" de Luis Miguel que se han viralizado?

En redes sociales circula un video que ha causado gran revuelo: dos jóvenes, que no tienen relación alguna con Luis Miguel, interpretan uno de sus éxitos con un timbre de voz idéntico al del cantante. El impresionante parecido vocal hizo que muchos internautas los confundieran con los verdaderos hijos que el artista tuvo con la actriz Aracely Arámbula.

En la grabación se les observa cantando "Tengo todo excepto a ti", lo que alimentó los rumores de que se trataba de Micky Junior y su hermano Daniel. Sin embargo, tanto Luis Miguel como Aracely Arámbula mantienen un perfil muy bajo respecto a sus hijos, y en diversas ocasiones la actriz ha reiterado que ninguno de ellos tiene intención de seguir la carrera musical de su padre.

El video surgió en un contexto en el que, a inicios de este año, trascendió que Micky Junior podría debutar como cantante en 2025. La noticia fue dada por Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de Fórmula 1 Checo Pérez, quien aseguró que el joven cuenta con el talento suficiente para superar a sus padres y conquistar al público.

Pérez Garibay afirmó que el lanzamiento se haría en Europa con proyección internacional y que él mismo apoyaría la producción del disco, tal como lo ha hecho con otros artistas emergentes. Incluso, relacionó sus visitas en 2024 a la obra Perfume de Gardenia, protagonizada por Aracely Arámbula, con el desarrollo de este proyecto musical.

No obstante, tras estas declaraciones, Aracely Arámbula negó tajantemente que alguno de sus hijos esté interesado en seguir los pasos de "El Sol". Con ello, los supuestos cantantes del video quedaron desenmascarados como simples imitadores, aunque lograron, por un momento, engañar al público con su increíble parecido vocal.