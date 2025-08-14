¿Nodal le fue infiel a Belinda? El cantante admitió sentir algo por Ángela Aguilar desde 2020

Tras una reciente entrevista con Adela Micha, Christian Nodal vuelve a ser el centro de atención por su relación con Ángela Aguilar. El cantante sonorense reveló que sus sentimientos hacia la hija de Pepe Aguilar surgieron mucho antes de lo que el público imaginaba.

Ante esto, en redes sociales surgió un nuevo debate, si el Nodal le fue infiel a Belinda cuando tuvieron una relación que inició a finales de 2020 y terminó dos años después en febrero de 2022.

NODAL ADMITIÓ SENTIR ALGO POR ÁNGELA AGUILAR DESDE 2020

Christian Nodal confesó que su conexión con la hija de Pepe Aguilar comenzó durante la pandemia de COVID-19, en 2020, cuando ambos mantenían largas videollamadas y compartían momentos cotidianos a la distancia.

"Fue el 13 o 14 de mayo que la vi por primera vez, fuera de lo profesional. En pandemia nosotros tuvimos algo bien bonito, conectamos. Era estar hablando por videollamada todo el rato, ella cocinaba", relató Nodal, quien incluso bromeó diciendo que se enamoró de Ángela "por sangrona", aludiendo a la letra de su colaboración musical Dime cómo quieres.

El intérprete recordó que aquel vínculo surgió en un momento en que él tenía 22 años y Ángela 16. A pesar de la afinidad, la relación no prosperó por la juventud de ambos, la distancia y la dificultad de manejar la exposición pública.

"Terminamos esa relación, no volvimos a hablar más, hasta el 14 de mayo de 2024", precisó.

¿NODAL LE FUE INFIEL A BELINDA?

Nodal señaló que el inicio formal de su romance con Ángela ocurrió poco después de su ruptura con la cantante argentina Cazzu. Sin embargo, sus declaraciones encendieron un intenso debate en redes sociales, pues varios internautas señalaron que la cronología coincide con el periodo en que él estaba en una relación con Belinda.

El noviazgo entre Nodal y la intérprete de Eres tú se hizo público el 5 de agosto de 2020, y su compromiso matrimonial fue anunciado el 25 de mayo de 2021. La ruptura fue oficializada el 12 de febrero de 2022, aunque una conversación filtrada sugiere que la separación ocurrió el 4 de febrero de ese año.

En una entrevista de este 2025, Pepe Aguilar también mencionó que Ángela y Nodal retomaron contacto durante el confinamiento, aunque sin formalizar una relación en ese momento.

"Después durante la pandemia tengo entendido que se volvieron a hablar otra vez. Pero estábamos encerrados, cada quién en su casa. Y cuando recién salió creo que Christian salió con otra relación... y luego ya empezó con Ángela", comentó el hijo de Antonio Aguilar.

Estas revelaciones no solo han aclarado parte de la historia sentimental entre los artistas, sino que también han reavivado las discusiones sobre las verdaderas fechas y circunstancias que rodearon sus relaciones pasadas.