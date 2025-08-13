Christian Nodal, Xavi y más: quiénes son los artistas que cantarán en el show de Supernova

El boxeo y la música se unirán en un solo escenario con la llegada de "Supernova Strikers 2025: Orígenes", un evento que promete combinar peleas de alto impacto con presentaciones en vivo de reconocidos artistas.

La cita será en la Ciudad de México y contará con el respaldo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), buscando consolidarse como uno de los espectáculos híbridos más atractivos del año.

UN EVENTO QUE VA MÁS ALLÁ DEL RING

"Supernova Strikers 2025" no solo reunirá a figuras del boxeo y creadores de contenido, sino que también ofrecerá una producción de primer nivel y estrictos protocolos de seguridad. Se celebrará este domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes, uno de los recintos más emblemáticos de la capital mexicana, con transmisión en vivo para todo el país.

Además de asistir al recinto, los fanáticos podrán seguirlo en salas de Cinépolis y a través de múltiples plataformas digitales como Twitch, YouTube, Facebook y TikTok, ampliando la experiencia para que llegue a más personas sin importar su ubicación.

LOS ARTISTAS QUE PONDRÁN RITMO A LA NOCHE

Además de la emoción sobre el ring, el público disfrutará de presentaciones de artistas como Christian Nodal, El Alemán, Alan Arrieta, Gabito Ballesteros, Oscar Maydon, Xavi y María Becerra, quienes prometen encender el escenario y hacer de esta velada una experiencia única.

COMBATES CONFIRMADOS PARA LA NOCHE

La cartelera principal tendrá como plato fuerte el enfrentamiento entre Alana Flores y Gala Montes, dos influencers que han demostrado gran preparación física. También se verán duelos como:

Shelao vs Luis Pride

vs Mercedes Roa vs Milica

vs Westcoal vs Mario Bautista

vs Franco Escamilla vs Escorpión Dorado

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y AVAL DEL CMB

Aunque es un espectáculo con tintes de entretenimiento, las reglas y medidas de seguridad serán estrictas. Todos los participantes deberán pasar exámenes médicos, contar con autorización para pelear y seguir las normas oficiales del boxeo.

El evento contará con réferis de trayectoria internacional y supervisión de la Comisión de Box de la Ciudad de México.