VIDEO | Alcalde de Piedras Negras se enfurece tras ser cuestionado sobre si se haría el antidoping

Este miércoles el alcalde de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez, protagonizó un incómodo momento en su conferencia de prensa "mañanera", luego de que una periodista le preguntó si estaría dispuesto a hacerse prueba de antidoping.

La pregunta vino porque el mismo alcalde dijo respaldar que este tipo de pruebas se apliquen a personal del ayuntamiento y bomberos. Sin embargo el edil tomó la pregunta de mala manera y lejos de responder si se haría examen y compartiría resultados con la ciudadanía, cuestionó fuertemente a la periodista que preguntó.

En videos compartidos en redes se observa a Rodríguez visiblemente molesto e interrumpiendo la pregunta. "Ah, nunca vienes a la mañanera y hoy vienes a quererme atacar de esa manera. ¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que yo ando drogado?", lanzó el alcalde en tono de reclamo.

Aunque la reportera aclaró que no lo estaba acusando, sino que buscaba su postura, el edil desvió la atención señalando a otros funcionarios y exalcaldes, como el gerente de SIMAS, Lorenzo Menera, y los exalcaldes Norma Treviño, Claudio Bres y Fernando Purón.



"¿Por qué no le preguntas a Lorenzo? ¿Por qué no le preguntas a los regidores? ¿Le preguntaste eso a Norma, a Claudio, a Purón?", cuestionó, sin dar una respuesta directa sobre si aceptaría o no realizarse la prueba.

La confrontación escaló cuando el alcalde acusó a la periodista de "molestar a los regidores" y criticó su asistencia esporádica a las conferencias. Todo el momento quedó registrado en la transmisión oficial del evento.

"Piedras Negras":

Porque Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, Coahuila, estalló contra una reportera cuando se le preguntó si haría una prueba de antidoping. pic.twitter.com/nhjeRNnOI5 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 14, 2025

CRÍTICAS POR HOSTILIDAD A LA PRENSA

El comportamiento del alcalde ha generado diversas reacciones en redes sociales y medios locales, donde ciudadanos y periodistas cuestionan por qué evitó responder una pregunta legítima y por qué reaccionó con tanta hostilidad.

Este incidente se suma a otros conflictos entre representantes de la llamada Cuarta Transformación y miembros de la prensa.

Casos como el de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, contra el medio Tribuna Campeche, y la sanción contra la ciudadana Karla Estrella por parte del Tribunal Electoral, han encendido el debate sobre la libertad de expresión y el papel de la prensa frente al poder.