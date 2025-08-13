  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 13 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Viral

One Piece revela nuevo spin-off de historias paralelas, estos serán los protagonistas

El nuevo título adaptará las historias escritas por Jun Esaka e ilustradas por Sayaka Suwa, tramas inéditas que nunca aparecieron en el manga original

Ago. 13, 2025
spin-off de One Piece
spin-off de One Piece

Durante el evento One Piece Day 2025, los seguidores de la obra de Eiichiro Oda recibieron una oleada de novedades. Además del primer vistazo a la segunda temporada de la serie live-action, se confirmó la llegada de un nuevo spin-off que pondrá en el centro a las heroínas más queridas de la saga.

UN PROYECTO DEDICADO A LAS PROTAGONISTAS

El nuevo título, One Piece: Heroines, adaptará las historias escritas por Jun Esaka e ilustradas por Sayaka Suwa. Estas tramas paralelas presentan aventuras inéditas que nunca aparecieron en el manga original, con personajes como Nami, Nico Robin, Nefertari Vivi y Perona en el papel principal.

Entre los relatos incluidos se encuentran situaciones tan curiosas como un desfile de moda que cambia el rumbo de la vida de Nami o una carta de amor inesperada para la princesa Vivi. Cada capítulo se centrará en una heroína diferente, ofreciendo una perspectiva fresca del universo de One Piece.

imagen-cuerpo

PRODUCCIÓN Y EQUIPO CREATIVO

La dirección de este proyecto estará a cargo de Haruka Kamatami, con Toei Animation a la cabeza de la producción. Takashi Kojima se encargará del diseño de personajes y Momoka Toyoda de los guiones. Por ahora, no se ha revelado si se tratará de una serie, un especial o una OVA, por lo que los fans deberán esperar más detalles.

UN ANUNCIO ACOMPAÑADO DE GRANDES NOTICIAS

El anuncio del spin-off llegó junto con el esperado tráiler de la segunda temporada de la serie live-action de One Piece, que se estrenará en Netflix en 2026. Además, ya se confirmó que la tercera temporada está en camino, con la producción lista para iniciar próximamente.

Mientras tanto, el anime principal continúa con el Arco de Egghead, que se emite simultáneamente en Japón, Netflix y Crunchyroll, manteniendo viva la emoción semana tras semana.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
Contenido Relacionado
Esta película de terror superó a Los 4 Fantásticos en taquilla
Viral

Esta película de terror superó a Los 4 Fantásticos en taquilla

Agosto 13, 2025

Las expectativas de la cinta de Marvel no se cumplieron del todo y una película de horror reciente terminó robándole protagonismo en la taquilla

Usuarios reportan caída de WhatsApp: esto pasó en México este miércoles 13 de agosto
Viral

Usuarios reportan caída de WhatsApp: esto pasó en México este miércoles 13 de agosto

Agosto 13, 2025

Fue en diferentes plataformas en dónde se reportaron problemas para ingresar a la aplicación de mensajería y errores al mandar mensajes

Batman llega al universo Lovecraft en Batman: Ciudad de locura
Viral

Batman llega al universo Lovecraft en "Batman: Ciudad de locura"

Agosto 13, 2025

Es el nuevo trabajo de Christian Ward, un artista que creció inspirado por las impactantes ilustraciones de Dave McKean en el clásico "Arkham Asylum"