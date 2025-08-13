One Piece revela nuevo spin-off de historias paralelas, estos serán los protagonistas

Durante el evento One Piece Day 2025, los seguidores de la obra de Eiichiro Oda recibieron una oleada de novedades. Además del primer vistazo a la segunda temporada de la serie live-action, se confirmó la llegada de un nuevo spin-off que pondrá en el centro a las heroínas más queridas de la saga.

UN PROYECTO DEDICADO A LAS PROTAGONISTAS

El nuevo título, One Piece: Heroines, adaptará las historias escritas por Jun Esaka e ilustradas por Sayaka Suwa. Estas tramas paralelas presentan aventuras inéditas que nunca aparecieron en el manga original, con personajes como Nami, Nico Robin, Nefertari Vivi y Perona en el papel principal.

Entre los relatos incluidos se encuentran situaciones tan curiosas como un desfile de moda que cambia el rumbo de la vida de Nami o una carta de amor inesperada para la princesa Vivi. Cada capítulo se centrará en una heroína diferente, ofreciendo una perspectiva fresca del universo de One Piece.

PRODUCCIÓN Y EQUIPO CREATIVO

La dirección de este proyecto estará a cargo de Haruka Kamatami, con Toei Animation a la cabeza de la producción. Takashi Kojima se encargará del diseño de personajes y Momoka Toyoda de los guiones. Por ahora, no se ha revelado si se tratará de una serie, un especial o una OVA, por lo que los fans deberán esperar más detalles.

UN ANUNCIO ACOMPAÑADO DE GRANDES NOTICIAS

El anuncio del spin-off llegó junto con el esperado tráiler de la segunda temporada de la serie live-action de One Piece, que se estrenará en Netflix en 2026. Además, ya se confirmó que la tercera temporada está en camino, con la producción lista para iniciar próximamente.

Mientras tanto, el anime principal continúa con el Arco de Egghead, que se emite simultáneamente en Japón, Netflix y Crunchyroll, manteniendo viva la emoción semana tras semana.