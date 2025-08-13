Usuarios reportan caída de WhatsApp: esto pasó en México este miércoles 13 de agosto

WhatsApp es la aplicación de mensajería más grande del mundo por lo que sus fallas suelen ser reportadas de manera rápida, este miércoles 13 de agosto de 2025; usuarios reportaron la caída de la plataforma. Según lo dicho por los afectados; el error para ingresar a la app se presentó en su versión web, usualmente usada en computadoras.

Según lo señalado por la plataforma DownDetector, los reportes comenzaron a partir de las 13:24 de este miércoles, la plataforma especializada en servicios digitales informó que la gran parte de los reportes se encontraban relacionados con el ingreso a la plataforma de WhatsApp; sin embargo, otros señalaron que la conexión con el servidor y envió de mensajes también se vieron afectados.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON LA VERSIÓN WEB DE WHATSAPP?

Los más de 800 reportes han señalado que el problema principal con la versión web de WhatsApp se encuentra relacionada con la vinculación de los dispositivos; más del 84% de quejas son por dicha falla dentro de la plataforma. Por otro lado; el 10% de los reportes tenían relación con errores con la conexión del servidor y el 5% restante era por fallas al momento de enviar mensajes.

A pesar de que los reportes comenzaron a las 13:24 horas de este 13 de agosto; para las 14:40 horas del mismo día, el sitio DownDetector informó que se había llegado a las mil quejas debido a que la plataforma de mensajería seguía sin funcionar. Esto llevó a los usuarios a usar otras redes sociales para poder informar sobre las fallas que presentaba la versión web de la aplicación.

REACTIVACIÓN DE WHATSAPP WEB Y LO DICHO POR LA EMPRESA

Cerca de las 16:00 horas de este miércoles 13 de agosto, WhatsApp web volvió a su funcionamiento habitual, permitiendo a los usuarios mandar mensajes y hacer la vinculación de sus dispositivos a la plataforma. A pesar de que durante varias horas la aplicación no funcionaba y dejó a varios usuarios sin la posibilidad de comunicarse; Meta no ha dicho nada.

Hasta ahora; Meta, la empresa propietaria de WhatsApp no comentó nada al respecto ni manifestó alguna postura con relación a la falla que afectó a miles de usuarios durante la tarde de este miércoles 13 de agosto.