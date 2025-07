WhatsApp: celulares dónde dejará funcionar la app en agosto 2025

WhatsApp es la app de mensajería más usada en el mundo, debido a esto la plataforma busca tener actualizaciones constantes para mejorar su rendimiento. Sin embargo; esto puede llevar a que la aplicación deje de funcionar en algunos celulares, y se ha dado a conocer que en el mes de agosto algunos equipos no podrán tener la plataforma de mensajería.

En caso de que tengas un equipo con más de 10 años, se recomienda revisar la lista que fue compartida por las autoridades, esto con el fin de saber si tu celular podrá tener o no WhatsApp pues en caso de que no sea posible; ya no se podrá usar la aplicación. Ha sido Meta, empresa detrás de la app, la encargada de revelar los celulares en dónde la plataforma dejará de funcionar.

CELULARES DÓNDE YA NO FUNCIONARÁ WHATSAPP EN AGOSTO

Por las actualizaciones que tendrá WhatsApp en el mes de agosto, algunos celulares ya no podrán usar la aplicación y se recomienda buscar otro equipo para seguir teniendo la app. Es importante señalar que no importa si tu equipo es de sistema iOS o Android, pues de igual manera la aplicación podrá fallar, los celulares son:

IOS

iPhone 5

iPhone 5c

ANDROID