WhatsApp: este es el "modo invisible" y así puedes activarlo

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más famosas alrededor del mundo, la app de Meta ha integrado diversas herramientas para dar un mejor servicio a los usuarios. Uno de los más famosos es el llamado modo invisible; una configuración que permite a los usuarios tener más privacidad y limitar la visibilidad que existe dentro de la misma plataforma.

Este modo busca dar a los usuarios de la aplicación un mayor control sobre la plataforma, esto se logra por medio de algunas configuraciones que no dejará rastros de las diferentes conversaciones que tengan los usuarios en WhatsApp. Sin embargo; al igual que otras configuraciones, tiene sus limitantes y es importante tomar esto en cuenta antes de incluirlo.

¿QUÉ ES EL MODO INVISIBLE DE WHATSAPP?

El modo invisible de WhatsApp es una función para los usuarios que desean pasar desapercibidos al momento de usar la aplicación. Con el fin de entregar más privacidad, Meta, da la posibilidad a los usuarios de encontrarse en la plataforma sin que sus contactos sepan que están usando la misma o que se encuentran en línea.

Una de las funciones más usadas de este modo es la posibilidad de desactivar la confirmación de lectura, esto impide que otros usuarios sepan si sus mensajes fueron o no vistos. Para poder hacer esto; los interesados deberán de ingresar a WhatsApp, elegir el ícono de más opciones, seleccionar Ajustes, luego Privacidad y eliminar la opción Confirmaciones de lectura.

Aunado a esto; la aplicación permite ocultar la foto de perfil, última hora de conexión y el estado en línea. Todo esto se puede realizar desde el apartado de Privacidad; los usuarios pueden decidir qué usuarios pueden ver este tipo de información, las opciones son:

"Todos"

"Mis contactos"

"Mis contactos, excepto..."

"Nadie"

¿EN QUÉ CHATS NO FUNCIONA ESTE MODO DE WHATSAPP?

Es importante mencionar que algunas de estas opciones no funcionan en ciertas conversaciones como pueden ser los chats grupales, en dónde los usuarios podrán ver ciertos datos de los usuarios. Por otro lado; en los mensajes de voz, no se puede eliminar la confirmación de lectura; esto se debe a que estas confirmaciones no pueden eliminarse por completo.