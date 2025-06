WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares en julio de 2025

WhatsApp es la aplicación de mensajería con más usuarios alrededor del mundo, es por ello que es importante saber en qué tipos de celulares dejarán de funcionar la app. Para el mes de julio de 2025; algunos equipos móviles ya no serán compatibles con la plataforma y esto es importante debido a que en pocos días no podrán mandar o recibir mensajes.

Desde el 1 de julio, la aplicación de mensajería no podrá ser usada en ciertos dispositivos móviles, esto se debe a que estos celulares ya no cumplirán con los requisitos mínimos para poder operar la plataforma de forma segura. Esto con el objetivo de garantizar el desempeño y proteger los datos de todos los usuarios de WhatsApp; además de enfocar un soporte en los dispositivos más recientes.

CELULARES EN DÓNDE NO FUNCIONARA WHATSAPP DESDE JULIO

Los dispositivos que podrán usar WhatsApp son aquellos que tengan un sistema operativo como Android 5.0 o versiones superiores y el iOS 15.1 en adelante. En caso de que el celular no tenga alguno de estos sistemas, la plataforma ya no podrá ser usada. Los celulares dónde no funcionará la aplicación de mensajería son:

Android

Samsung Galaxy S5

LG G3

Sony Xperia Z2

Motorola Moto G (1ª generación)

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

iOS

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6

iPhone 6 Plus

¿QUÉ HACER SI WHATSAPP DEJA DE FUNCIONAR?

En caso de que tu celular sea uno de los mencionados en dónde WhatsApp dejará de funcionar, lo primero que deben hacer los usuarios es revisar el sistema operativo de su equipo. Existe la posibilidad de que el móvil se pueda actualizar; sin embargo, si este no es el caso se recomienda hacer una copia de seguridad para transferir los datos a otro equipo móvil.