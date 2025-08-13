  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 13 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Conoce la tienda de ropa americana en Hermosillo que maneja grandes descuentos

Este local se encuentra en el centro de la capital de Sonora y ofrece diferentes marcas de ropa a costos económicos y accesibles para los consumidores

Ago. 13, 2025
Esta es la tienda de ropa americana en Hermosillo que ofrece descuentos. Foto: Original
Esta es la tienda de ropa americana en Hermosillo que ofrece descuentos. Foto: Original

Dentro de Hermosillo existe una gran variedad de locales de ropa; sin embargo, en el centro de la ciudad existe una tienda de ropa americana en dónde es posible encontrar diferentes marcas de prendas a precios accesibles. Este lugar ha destacado debido a ser un local que se especializa en la venta de ropa nueva americana de calidad y que maneja grandes descuentos.

Ha sido gracias a redes sociales que los ciudadanos de la capital pudieron conocer este nuevo establecimiento, un espacio en dónde es posible encontrar ropa americana de calidad, deportiva y tenis; entre algunos artículos con costos bajos. La intención de este local es permitir a los interesados acceder a prendas 100 por ciento americanas y de alta calidad.

¿CUÁL ES LA TIENDA DE ROPA AMERICANA UBICADA EN HERMOSILLO?

Este local se llama Pallets Premium Hermosillo, el establecimiento ubicado en el centro de la ciudad se especializa en ropa americana nueva y de calidad, que a menudo se vende al mayoreo. Esto permite a los comerciantes adquirir prendas para sus locales de ropa o que los interesados puedan hacer la compra de diferentes marcas o productos.

La famosa tienda de ropa americana ofrece descuentos en diferentes productos que se encuentra dentro de su local, como un 20% de descuento en ropa de caballero aunque esto puede variar; los interesados en saber las promociones que ofrece el establecimiento pueden revisar las redes sociales de Pallets Premium Hermosillo o asistir al local para conocer los descuentos.

UBICACIÓN DE PALLETS PREMIUM HERMOSILLO

Pallets Premium Hermosillo se encuentra en la calle Monterrey No. 18, Col. Centro, y están ubicados en la Plaza D'ALE-GAR, en el cruce de las calles Luis Encinas y Matamoros. El número del local es el 18; una referencia es que la tienda de ropa americana se encuentra a unos pasos del mercado municipal.

Jesús Álvarez
Jesús Álvarez
Contenido Relacionado
Dile adiós a la gastritis con este batido de zanahorias, espinacas y apio
Viral

Dile adiós a la gastritis con este batido de zanahorias, espinacas y apio

Agosto 13, 2025

Estos ingredientes cuentan con importantes propiedades curativas que contribuyen a combatir las molestias generadas por esta patología

¿Errores de estilo comunes? Cómo la Psicología del Color puede arruinar (o salvar) tu outfit
Viral

¿Errores de estilo comunes? Cómo la Psicología del Color puede arruinar (o salvar) tu outfit

Agosto 13, 2025

Los tonos que elegimos para vestir no son meramente decorativos, ya que transmiten mensajes y emociones, impactando tanto nuestra autoimagen

Conoce la papelería secreta en Sonora que vende útiles escolares a precio de proveedor
Viral

Conoce la papelería secreta en Sonora que vende útiles escolares a precio de proveedor

Agosto 13, 2025

Ha sido por medio de redes sociales en dónde se compartió este lugar que ofrece precios accesibles para cumplir con la lista del regreso a clases