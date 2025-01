¿La ropa de Ross Dress for Less es original o fake? Esta es la razón por la que su ropa es tan barata

Los precios bajos de la tienda estadounidense han generado dudas entre los clientes, quienes se preguntan si los productos que venden son originales

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

Las tiendas Ross Dress for Less son ampliamente conocidas por sus atractivas ofertas en ropa y calzado, ofreciendo precios significativamente más bajos en comparación con las tiendas oficiales de las marcas.

Sin embargo, esta diferencia de costos ha generado dudas entre los clientes, quienes se preguntan si los productos de marcas como Nike o Adidas que se venden en Ross son originales o falsificados.

¿LA ROPA DE ROSS DRESS FOR LESS ES ORIGINAL O FAKE?

A pesar de la incertidumbre de algunos consumidores, Ross Dress for Less no vende piratería ni productos clonados. La razón de sus bajos precios radica en su modelo de negocio basado en la compra oportunista, una estrategia comercial que consiste en adquirir sobreinventarios de marcas originales o productos de temporadas anteriores a precios reducidos.

La creadora de contenido Melissa Arria ha explicado que esta práctica permite a Ross aprovechar la sobreproducción y la disponibilidad en los almacenes de las marcas reconocidas, obteniendo mercancía auténtica a costos menores.

¿CÓMO FUNCIONA LA COMPRA OPORTUNISTA?

La compra oportunista es una estrategia que muchas empresas minoristas utilizan para maximizar sus ganancias y ofrecer productos de calidad a precios accesibles. En el caso de Ross Dress for Less, la tienda adquiere lotes de productos que no se vendieron en temporadas anteriores o que las marcas deciden liquidar para dar espacio a nuevas colecciones. Esto les permite comprar a precios reducidos y trasladar el ahorro al consumidor final.

Muchas grandes marcas prefieren vender su sobreinventario a tiendas de descuentos en lugar de almacenar productos que ya no forman parte de sus nuevas colecciones. Esto significa que la mercadería en Ross es 100 por ciento original, pero proviene de temporadas pasadas o de excesos de producción.

DIFERENCIAS ENTRE ROSS Y OTRAS TIENDAS DE DESCUENTO

Ross Dress for Less se diferencia de otras cadenas de descuento porque opera con un modelo de negocio sin grandes campañas publicitarias ni tiendas lujosas, lo que reduce sus costos operativos. A diferencia de tiendas de precio completo, Ross no invierte en decoraciones elaboradas ni en estrategias de marketing costosas, lo que le permite ofrecer precios competitivos en productos de marca.

Otras tiendas como Marshalls o TJ Maxx también trabajan con estrategias similares, adquiriendo inventarios sobrantes de grandes marcas. Sin embargo, Ross destaca por tener precios aún más bajos gracias a su enfoque en la compra oportuna y su estructura de costos reducida.

¿POR QUÉ ES UNA OPCIÓN ATRACTIVA PARA LOS CONSUMIDORES?

Para los consumidores que buscan ropa de marca a precios bajos, Ross Dress for Less representa una excelente alternativa. Además de ofrecer productos auténticos, la tienda renueva constantemente su inventario, por lo que cada visita puede ser una experiencia distinta, con nuevas oportunidades de encontrar ropa de calidad a precios reducidos.

Sin embargo, debido a la naturaleza de su negocio, la disponibilidad de tallas y estilos puede ser limitada. A diferencia de las tiendas oficiales, Ross no garantiza que ciertos modelos estén siempre en existencia, lo que convierte la compra en una especie de "caza de ofertas".