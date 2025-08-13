Revelan posible aparición de Deadpool en Avengers: Doomsday

Aunque una cuarta película de Deadpool parezca cada vez menos probable, eso no significa que el mercenario bocazas esté fuera del Universo Cinematográfico de Marvel. Ryan Reynolds, al rechazar de forma elegante la idea de hacer "Deadpool 4", dejó caer que no cerraría la puerta a participar como personaje secundario en otro proyecto.

Esa posibilidad cobró fuerza con una publicación reciente en su cuenta de Instagram, que ha desatado una gran oleada de emociones entre los seguidores.

UNA CONEXIÓN INESPERADA ENTRE UNIVERSOS

Aunque ´Deadpool y Lobezno´ marcó la entrada oficial de ambos personajes al UCM, la mayor parte de la trama transcurre en la Tierra 10005, la línea temporal de los X-Men. Ahora, se sabe que figuras emblemáticas de ese universo, como James Marsden (Cíclope), Patrick Stewart (Profesor X) e Ian McKellen (Magneto), estarán presentes en ´Vengadores: Doomsday´.

En medio de ese elenco, Reynolds ha insinuado que Deadpool podría unirse como otro mutante dentro de esta épica reunión.

LA IMAGEN QUE ENLOQUECIÓ A LOS FANS

La publicación en sí no revela nada concreto, quizá solo una imagen ambigua, pero su sola existencia ha generado miles de teorías. No hay que olvidar que Deadpool es el personaje de Marvel más popular entre el gran público, gracias a su humor irreverente y a las películas con clasificación R.

Reynolds ya había comentado que el personaje funcionaría mejor apareciendo, pero manteniéndose al margen de los equipos como los X-Men o los Vengadores.

"Creo que Deadpool encaja de maravilla integrándose con los X-Men o los Vengadores, pero siempre desde la periferia", expresó el actor. "Su mayor anhelo es ser querido y apreciado. Pero no puede ser aceptado".

¿QUÉ PAPEL TENDRÁ HUGH JACKMAN COMO LOBEZNO?

Simultáneamente, la capacidad de atracción de Hugh Jackman como Lobezno sigue intacta. Desde los primeros días de la franquicia de los X-Men, su mutante fue el favorito del público, y su aparición en ´Deadpool y Lobezno´ no hizo más que consolidar esa posición.

Recientemente le preguntaron si su personaje podría aparecer en ´Vengadores: Doomsday´. Su respuesta fue tan divertida como evasiva:

"Realmente no puedo decir mucho, salvo que cuando dices "aparecer": más bien entra y arrasa con todos los demás... es broma", comentó. "La verdad es que no puedo aportar nada, y si lo hiciera, encontraría una forma ingeniosa para no decirlo, pero en realidad no tengo nada que añadir".

A pesar de su cautela, todo indica que Marvel Studios sigue muy interesado en contar con Jackman para el futuro del UCM, al igual que ocurrió con la incorporación de Channing Tatum como Gambito en su momento.