Viral

Esta película de terror superó a Los 4 Fantásticos en taquilla

Las expectativas de la cinta de Marvel no se cumplieron del todo y una película de horror reciente terminó robándole protagonismo en la taquilla

Ago. 13, 2025
Película de terror superó a Los 4 Fantásticos

Este verano estuvo cargado de estrenos esperados, especialmente en el terreno de los superhéroesMarvel apostó fuerte con Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, una producción que buscaba presentar a la icónica familia antes de su participación en futuras entregas del crossover de Avengers; Sin embargo, las expectativas no se cumplieron del todo y una película de terror reciente terminó robándole protagonismo en la taquilla.

WEAPONS, EL THRILLER QUE DIO LA SORPRESA

Weapons, el inquietante thriller dirigido por Zach Cregger, irrumpió en cartelera con gran fuerza. La historia, centrada en misteriosas desapariciones infantiles, logró recaudar 70 millones de dólares a nivel global en muy poco tiempo, un éxito notable considerando que fue rodada con un presupuesto de apenas 38 millones.

El filme cuenta con un elenco encabezado por Julia Garner, Josh Brolin y Alden Ehrenreich, y ha logrado cautivar tanto a la crítica como al público. El impacto ha sido tal que Cregger ya recibió el encargo de revivir la franquicia cinematográfica de Resident Evil.

imagen-cuerpo

OTROS ESTRENOS QUE COMPITEN POR EL PODIO

En segundo lugar de la taquilla se encuentra Freakier Friday, secuela de la exitosa comedia de 2003 protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, que recaudó 29 millones de dólares en su estreno.

Mientras tanto, Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos cayó a la tercera posición con 15,5 millones en su tercera semana. Aunque acumula 434 millones a nivel mundial, la producción de Disney y Marvel ha sufrido fuertes caídas del 67 por ciento y 60 por ciento en sus últimos fines de semana, quedando atrás frente al éxito de Superman de James Gunn, que ya supera los 580 millones de dólares.

EL RESTO DEL RANKING Y LA BATALLA FINAL DEL VERANO

Completando el top de la taquilla, Los Tipos Malos 2 sumó 10,4 millones en su segundo fin de semana, alcanzando 83 millones a nivel global. Por su parte, la comedia de acción Y dónde está el Policía, con Liam Neeson y Pamela Anderson, cerró el listado con más de 56 millones.

Con este panorama, la batalla de taquilla del verano parece tener un claro ganador, pero la sorpresa ha sido que un thriller de terror terminó superando a una de las apuestas más grandes de Marvel.

Brayam Chávez
