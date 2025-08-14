Megadeth se despide; anuncia el lanzamiento de su último álbum y gira de despedida

Lo que comenzó como un rumor en redes sociales se convirtió en una noticia que estremeció a la comunidad metalera: Megadeth anunció este jueves 14 de agosto que se despide de los escenarios con una gira mundial y el lanzamiento del que será su último álbum de estudio.

ANUNCIO OFICIAL SOBRE EL RETIRO DE MEGADETH

El anuncio llegó mediante un video protagonizado por Vic Rattlehead, la icónica mascota de la banda, quien rompió el silencio con un mensaje impactante:

"Durante más de cuatro décadas he estado encadenado al silencio. Pero el final exige mis palabras. El próximo álbum de estudio de Megadeth será el último. Cuarenta años de metal forjado en acero que terminan en fuego.

"Y cuando surja el nuevo mundo, la gira mundial de despedida. Ya han oído la advertencia, ahora prepárense, Cyber Army. Manténganse fuertes, permanezcan atentos y nos vemos en primera línea."

Aunque los rumores sobre este desenlace circulaban desde hace meses, nunca hubo un pronunciamiento directo por parte de Dave Mustaine, líder y fundador de la agrupación. Ahora, la confirmación es oficial.

Sobre el último material discográfico, se especula que contará con invitados especiales, un gesto con el que la banda busca cerrar su carrera con un homenaje a su legado.

TRAYECTORIA Y LEGADO DE MEGADETH

Megadeth nació en 1983 de la mano de Dave Mustaine, tras su salida de Metallica. Junto con bandas como Slayer, Anthrax y la propia Metallica, se convirtió en uno de los pilares del thrash metal, un subgénero que revolucionó la escena musical en los años 80.

Desde entonces, la banda ha lanzado 16 álbumes de estudio, entre ellos destacan clásicos como Peace Sells... but Who´s Buying?? (1986) y Rust in Peace (1990), considerados auténticas joyas del metal.

Su impacto fue mucho más allá de la música: Megadeth no solo llevó el thrash metal a escenarios masivos, sino que también inspiró a generaciones de músicos, consolidando un estilo técnico, agresivo y lleno de crítica social.

La banda se mantuvo vigente por cuatro décadas, resistiendo cambios en la industria, enfrentando problemas internos y la propia batalla de Mustaine contra el cáncer. El legado de Megadeth trasciende su catálogo musical.

Con más de 50 millones de discos vendidos, múltiples premios y una base de fans inquebrantable, su nombre quedará grabado como uno de los grandes exponentes del metal.

Esta última gira no solo será una despedida, sino la oportunidad de celebrar una historia marcada por riffs demoledores, virtuosismo y actitud inquebrantable.