Ángela Aguilar casi llega a las lágrimas en vivo y sorprende con mensaje tras entrevista de Nodal

Ángela Aguilar reapareció en publico y brindó una entrevista en vivo para Apple Music. Durante la grabación, la cantante brindó una serie de testimonios emotivos, que la mantuvieron al borde de las lágrimas.

El evento ocurrió luego de que se publicara horas antes una polémica entrevista de Christian Nodal donde hablaba de relación con la hija de Pepe Aguilar con Adela Micha. Ángela fue contundente sobre los desafíos que tienen que enfrentar las mujeres en la industria y se refirió también a la presión mediática que rodea su vida.

¿QUÉ DIJO ÁNGELA AGUILAR EN LA ENTREVISTA DE APPLE MUSIC?

La cantante comenzó diciendo: "Quiero tomarme este momento para honrar a esas mujeres, para honrar a las mujeres del pasado y a las mujeres del presente, y con suerte un día inspiremos a las mujeres del futuro a verse unas a otras como su legado y no como su competencia"

Luego, siguió: "Y tal vez, si continuamos hablando de igualdad en nuestro espacio de trabajo, podamos seguir viendo nuevas oportunidades para otras mujeres. Y tal vez, no va a ser tan difícil para ellas la próxima vez".

Tras seguir con su relato, Aguilar casi quebró en llanto cuando expresaba lo difícil que es para algunas mujeres que valoren su trabajo. Ante esto, señaló: "Puede hacerte sentir muy sola estar en una sociedad donde, como mujer, lo que sucede en tu vida personal suele ser más importante que lo que logras artísticamente. Eso me duele y me pone muy sentimental, porque las mujeres trabajan diez veces más en muchas cosas y reciben tan poco reconocimiento por el trabajo que hacen. Y es por eso elijo no formar parte de eso y elijo no usar mi plataforma para eso".

Finalmente, seguido de eso, la cantante envió un mensaje en apoyo a mujeres que buscan consolidar sus carreras artísticas y reflexionó: "Estoy orgullosa de la nueva generación de mujeres que están eligiendo continuar, que son fuertes y que quieren ser alguien en esta industria que te trata como si no fueras nadie. Y para todas aquellas mujeres que están trabajando duro y se están esforzando, solo quiero decirte lo orgullosa que estoy de ti, estoy apoyándote y tienes a alguien a tu lado".

La entrevista dejó miles de comentarios a favor y en contra de la joven cantante, que se ha visto envuelta en momentos tensos debido a su vida personal.