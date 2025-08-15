Christian Nodal desata nueva polémica por declaraciones en entrevista con Adela Micha

En medio de una creciente ola de especulaciones y comentarios en redes sociales, Christian Nodal vuelve a acaparar titulares. Recientemente, en una entrevista con Adela Micha, hablo sobre su vida sentimental.

Sin embargo, esta vez no solo se volvió viral por sus declaraciones, sino por el aparente distanciamiento con la periodista, luego de que el cantante dejara de seguirla en Instagram, gesto que encendió las alarmas sobre una posible ruptura entre ambos en el plano mediático.

ENTREVISTA DE NODAL CON ADELA MICHA

La controversia comenzó desde finales de julio, cuando circularon versiones de que Nodal habría intentado impedir la transmisión de la charla grabada en Houston, alegando que sus declaraciones podrían ser sacadas de contexto.

Sin embargo, Micha negó cualquier censura y aseguró que el retraso obedecía únicamente a cuestiones de edición y programación. Finalmente, el 13 de agosto de 2025, la entrevista se publicó íntegra en las redes sociales de La Saga.

POLÉMICAS DECLARACIONES DE NODAL

Durante la conversación, el intérprete de Adiós amor abordó por primera vez de forma amplia su separación de Cazzu y su rápido inicio de romance con Ángela Aguilar, con quien se casó en Roma apenas un mes después. Nodal detalló que la ruptura definitiva con Cazzu ocurrió el 8 de mayo de 2024, aunque admitió que habían terminado en múltiples ocasiones antes. Seis días después, ya mantenía contacto romántico con Aguilar, hecho que él mismo reconoció, pudo haber necesitado mayor prudencia para evitar herir a su expareja.

En un tono enfático, el sonorense defendió a Ángela Aguilar de lo que calificó como "campañas de odio" y "críticas pagadas", rechazando tajantemente la narrativa de que ella había afectado la relación con su hija Inti. "Solo hay dos responsables: mi ex pareja y yo", subrayó. Sus afirmaciones, así como frases en tono irónico como "había una plebita de por medio", generaron reacciones encontradas entre la audiencia.

NODAL DEJA DE SEGUIR EN REDES SOCIALES A ADELA MICA

A pesar de las tensiones y el "unfollow" en redes, ni Nodal ni Micha han confirmado si existe una disputa legal. Sin embargo, el inicio de la entrevista incluye un disclaimer que exime al programa de responsabilidad por las opiniones expresadas, lo que algunos interpretan como una medida preventiva ante posibles acciones jurídicas, sobre todo considerando el historial de Pepe Aguilar padre de Ángela en la defensa legal de la imagen familiar.

Entre la defensa apasionada de su esposa, disculpas públicas a su expareja y gestos digitales que alimentan rumores, Christian Nodal vuelve a demostrar que su vida personal y profesional sigue siendo un fenómeno mediático donde cada palabra, clic o "unfollow" puede encender una nueva tormenta.

