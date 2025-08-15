  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 15 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

SimiFest 2025: Precio de los boletos, fecha, artistas y lo que debes saber de este festival con causa

Lo que marca la diferencia de este evento de música emergente en México, es que busca promover las actividades para el bienestar ambiental en el país

Ago. 15, 2025
En esta ocasión el festival SimiFest 2025 contará con dos escenarios y espera recibir a más de 25 mil personas
En esta ocasión el festival SimiFest 2025 contará con dos escenarios y espera recibir a más de 25 mil personas

Después del éxito rotundo de su primera edición, el festival más tierno, farmacéutico y sorprendentemente bien curado de la escena musical mexicana regresa para deleitar a los fans del Dr. Simi... y de la buena música.

El SimiFest 2025 promete superar lo vivido en 2024 con un cartel espectacular y una causa que lo hace único, pues este festival nació como una idea para unir música y responsabilidad social.

"Esto nace hace más de un año a petición de la gente, este festival es el único que conozco que está hecho para ayudar. Cada boleto lo hacemos una bomba de vida", afirmó Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares, durante la presentación oficial.

LINE-UP CONFIRMADO PARA EL SIMIFEST 2025

imagen-cuerpo

La edición pasada sorprendió con propuestas que iban del soul al funk y la electrónica mexicana, y este año la fórmula se mantiene. En esta ocasión el festival contará con dos escenarios y espera recibir a más de 25 mil personas. Entre los artistas confirmados están:

  • Roosevelt
  • Empire of the Sun
  • Leon Bridges
  • Caloncho, Roomo
  • Matías y Daniel
  • Maribou State
  • Simpson Ahuevo
  • Life on Planets
  • Rubio
  • Darius
  • Drama
  • Rosas
  • Rhye
  • Lewis Ofman
  • Go Golden Junk.

FECHA, SEDE Y BOLETOS DEL SIMIFEST 2025

El SimiFest 2025 se celebrará el próximo 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, un espacio icónico que permitirá disfrutar de música, gastronomía y actividades recreativas.

Los boletos estarán disponibles en Ticketmaster con los siguientes precios:

  • General - 1,350 pesos
  • Preferente - 2,350 pesos
  • VIP - 3,500 pesos
  • Niños pagan entrada a partir de los 3 años.

UN FESTIVAL CON CAUSA: FUNDACIÓN SIMIPLANETA

Más allá del espectáculo, el SimiFest se distingue por su compromiso social. La Fundación SimiPlaneta destina los recursos recaudados a proyectos de reforestación en más de 20 estados de México, limpieza de playas y cenotes, y otras actividades de educación ambiental.

Con música, conciencia y un peluche en mano, el SimiFest 2025 se perfila como uno de los eventos imperdibles del año, combinando diversión y responsabilidad en un solo lugar.

Marcela Islas
Marcela Islas
Contenido Relacionado
Shakira en Hermosillo: ¿Se cancela concierto por lluvia? Esto se sabe
Farándula

Shakira en Hermosillo: ¿Se cancela concierto por lluvia? Esto se sabe

Agosto 14, 2025

Mientras hacían fila para entrar cientos de fans de la colombiana, fueron sorprendidos por la fuerte lluvia que cayó en la capital de Sonora

Christian Nodal revela la razón por la que no visita mucho a su hija Inti
Farándula

Christian Nodal revela la razón por la que no visita mucho a su hija Inti

Agosto 14, 2025

El cantante ha desatado fuertes críticas en redes sociales luego de que se diera a conocer la reciente entrevista con Adela Micha para La Saga

Maluma implementa protocolo para proteger a menores en sus presentaciones
Farándula

Maluma implementa protocolo para proteger a menores en sus presentaciones

Agosto 14, 2025

Hace unos días, durante un show, el cantante colombiano interrumpió su interpretación para llamar la atención a una mujer que sostenía a un bebé