SimiFest 2025: Precio de los boletos, fecha, artistas y lo que debes saber de este festival con causa

Después del éxito rotundo de su primera edición, el festival más tierno, farmacéutico y sorprendentemente bien curado de la escena musical mexicana regresa para deleitar a los fans del Dr. Simi... y de la buena música.

El SimiFest 2025 promete superar lo vivido en 2024 con un cartel espectacular y una causa que lo hace único, pues este festival nació como una idea para unir música y responsabilidad social.

"Esto nace hace más de un año a petición de la gente, este festival es el único que conozco que está hecho para ayudar. Cada boleto lo hacemos una bomba de vida", afirmó Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares, durante la presentación oficial.

LINE-UP CONFIRMADO PARA EL SIMIFEST 2025

La edición pasada sorprendió con propuestas que iban del soul al funk y la electrónica mexicana, y este año la fórmula se mantiene. En esta ocasión el festival contará con dos escenarios y espera recibir a más de 25 mil personas. Entre los artistas confirmados están:

Roosevelt

Empire of the Sun

Leon Bridges

Caloncho, Roomo

Matías y Daniel

Maribou State

Simpson Ahuevo

Life on Planets

Rubio

Darius

Drama

Rosas

Rhye

Lewis Ofman

Go Golden Junk.

FECHA, SEDE Y BOLETOS DEL SIMIFEST 2025

El SimiFest 2025 se celebrará el próximo 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, un espacio icónico que permitirá disfrutar de música, gastronomía y actividades recreativas.

Los boletos estarán disponibles en Ticketmaster con los siguientes precios:

General - 1,350 pesos

1,350 pesos Preferente - 2,350 pesos

2,350 pesos VIP - 3,500 pesos

3,500 pesos Niños pagan entrada a partir de los 3 años.

UN FESTIVAL CON CAUSA: FUNDACIÓN SIMIPLANETA

Más allá del espectáculo, el SimiFest se distingue por su compromiso social. La Fundación SimiPlaneta destina los recursos recaudados a proyectos de reforestación en más de 20 estados de México, limpieza de playas y cenotes, y otras actividades de educación ambiental.

Con música, conciencia y un peluche en mano, el SimiFest 2025 se perfila como uno de los eventos imperdibles del año, combinando diversión y responsabilidad en un solo lugar.