¿Drake Bell amenazó con demandar a LCDLF tras declaraciones de Mariana Botas? Esto reveló Galilea Montijo

El cantante y actor estadounidense Drake Bell se encuentra nuevamente en medio de la polémica en México, luego de que Mariana Botas, actriz y creadora de contenido, relatara un encuentro romántico con el artista en un antro de la Ciudad de México.

Durante la transmisión del matutino Hoy, la conductora Galilea Montijo, encargada también de las galas de La Casa de los Famosos México, reveló que Bell se habría comunicado con la producción del reality.

¿DRAKE BELL AMENAZÓ CON DEMANDAR A LCDLF TRAS DECLARACIONES DE MARIANA BOTAS?

La conductora del matutino de Televisa y del reality show, reveló que el cantante estadounidense habló para exigir la eliminación de los clips donde se narraba la historia de Mariana, bajo amenaza de iniciar acciones legales.

“Resulta que el niño Bell habló muy enojado amenazando que si no bajaban esa información ‘los veo en la corte’”, comentó Montijo este viernes, sorprendiendo a sus compañeros de programa, quienes recordaron que el protagonista de Drake y Josh suele ser muy amable con la prensa mexicana.

“Muy enojado, pero ya frente a las cámaras ‘no me acuerdo’. Qué raro, es muy lindo él, no sé por qué estaba enojado”, agregó.

¿QUÉ PASÓ ENTRE DRAKE BELL Y MARIANA BOTAS?

Hace unos días, la habitante de la casa, Mariana Botas, contó que tuvo un encuentro con Drake Bell, quien anteriormente había dicho en su pódcast Envinadas que era su crush. La actriz detalló que el encuentro con Bell fue un momento inolvidable. Dentro de la casa, relató cómo coincidió con el cantante en un antro, donde él la tomó de la mano, la hizo bailar y terminaron besándose durante la noche, mientras su hermana grababa parte del encuentro como evidencia.

Por su parte, cuando la prensa cuestionó al cantante sobre los supuestos besos con Mariana Botas, su respuesta fue sarcástica y evasiva: “Es una amiga mía… un romántico beso en una noche en el antro, fue muy romántico, la luz fue como así, la miré y muy lento, así como una película… No me acuerdo, estaba en un antro, no recuerdo nada”.

Hasta el momento, ni la producción de La Casa de los Famosos México ni el equipo de Mariana Botas han confirmado si se solicitó la eliminación de los clips o si la amenaza de demanda por parte de Drake Bell es oficial o solo un rumor.