Betty La Fea, la historia continúa: Todo lo que debe saber de la temporada 2 en Prime Video

Han pasado más de 20 años desde que Yo soy Betty, la fea (1999-2001) se convirtió en la telenovela más exitosa del mundo, conquistando audiencias en más de 180 países, sin embargo, su fama sigue sumando audiencia.

Ahora, la exitosa trama vuelve con fuerza en Prime Video con su segunda temporada: "Betty, la fea: La historia continúa", una entrega cargada de nostalgia, drama, comedia y, por supuesto, almuerzos en El Corrientazo.

FECHAS DE ESTRENO DE LOS CAPÍTULOS DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE BETTY LA FEA

El esperado estreno llega este viernes 15 de agosto. Desde hoy, los dos primeros episodios ya están disponibles para que los fans de Betty revivan la magia del universo de Ecomoda. Esta temporada contará con 10 episodios que se estrenarán de dos en dos cada viernes, siguiendo este calendario:

Episodios 1 y 2 : 15 de agosto

: 15 de agosto Episodios 3 y 4: 22 de agosto

22 de agosto Episodios 5 y 6: 29 de agosto

29 de agosto Episodios 7 y 8: 5 de septiembre

5 de septiembre Episodios 9 y 10 (final): 12 de septiembre

¿DE QUÉ TRATA ESTA NUEVA TEMPORADA DE BETTY LA FEA?

La trama retoma la historia tras el final en Cartagena, cuando Betty recibe los papeles de divorcio de Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) y se encuentra con un misterioso hombre en la playa. ¿Será Michel Doinel, el galán francés de su pasado, o un nuevo amor?

A esto se suman rumores de un embarazo sorpresa, tensiones familiares, conflictos por el control de Ecomoda y la llegada de personajes que agitarán las relaciones de siempre.

El elenco vuelve con figuras icónicas como Ana María Orozco (Betty), Julián Arango (Hugo Lombardi), Lorna Cepeda (Patricia Fernández) y Natalia Ramírez (Marcela Valencia), además de nuevos rostros que prometen sacudir el tablero.

El regreso de Betty no solo es una dosis de nostalgia: es la prueba de que algunas historias nunca pasan de moda. Prepárate para reír, sufrir y sorprenderte porque... ¡la fea más famosa del mundo vuelve a Ecomoda!