Spiderman y Punisher se reúnen en esta imagen del set de Brand New Day

Nuevas imágenes filtradas desde el set de “Spider-Man: Un nuevo día” han emocionado a los fans del universo Marvel. En ellas, se puede ver a Tom Holland en el traje del Hombre Araña junto a Jon Bernthal en la piel de Punisher, marcando un esperado encuentro entre ambos personajes.

UN VISTAZO A LO QUE VIENE EN SPIDER-MAN: UN NUEVO DÍA

La cinta traerá de vuelta a rostros ya conocidos por los seguidores del arácnido. Zendaya regresará como MJ, acompañada de Jacob Batalon, mientras que la actriz Sadie Sink se unirá al elenco en un papel que aún permanece en secreto. Además, Mark Ruffalo aparecerá nuevamente como Hulk.

Entre las confirmaciones más comentadas está la inclusión de Jon Bernthal como Punisher, personaje que hasta ahora había estado más vinculado a las historias de Daredevil. Esta aparición ha despertado teorías sobre el tipo de conflictos y alianzas que se verán en pantalla.

RUMORES Y POSIBLES TRAMAS

Aunque en algún momento se especuló con una historia más realista en la que Spider-Man y Daredevil (Charlie Cox) se unirían para enfrentar a Kingpin (Vincent D’Onofrio), esa idea parece haber sido descartada. También hubo rumores sobre la aparición de Knull, interpretado por Andy Serkis en “Venom: The Last Round”, e incluso sobre la llegada del icónico traje negro del héroe.

Sin embargo, hasta ahora no hay confirmación oficial sobre el villano principal ni sobre el rumbo exacto de la trama.

La dirección de “Spider-Man: Un nuevo día” está en manos de Destin Daniel Cretton, responsable de “Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos”.

El guion corre a cargo de Erik Sommers y Chris McKenna, dupla creativa que ya trabajó en “Spider-Man: Sin camino a casa”.

FECHA DE ESTRENO

El estreno en cines de “Spider-Man: Un nuevo día” está programado para el 30 de julio de 2026, lo que significa que los fans tendrán que esperar un poco más para ver este esperado encuentro entre Spider-Man y Punisher en la gran pantalla.