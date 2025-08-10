Estas son las primeras imágenes del rodaje de Spider-Man: Brand New Day

El esperado regreso de Spider-Man al Universo Cinematográfico de Marvel ya está en marcha. El rodaje de Spider-Man: Brand New Day comenzó oficialmente en Glasgow, con Tom Holland retomando el papel de Peter Parker en una historia que promete cambios importantes para el héroe arácnido.

UN INICIO DE FILMACIÓN CON FANS Y ACCIÓN EN LAS CALLES

Sony compartió un video detrás de cámaras del primer día de grabaciones, en el que se puede ver a Holland saludando al director Destin Daniel Cretton y comentando lo especial que fue arrancar la jornada con la presencia de fanáticos en el set.

En las imágenes, el actor aparece tanto en el set como portando el nuevo traje de Spider-Man. Ese día se rodó una intensa secuencia en la que el héroe escala un tanque decorado con una cabeza de demonio, intentando abrirlo mientras avanza por las calles de Glasgow, que hacen de escenario para la ciudad de Nueva York. La escena incluye un choque y una persecución sobre el techo de un automóvil.

Holland también dejó entrever la participación de Michael Mando como Mac Gargan, personaje que tuvo una breve aparición en Spider-Man: De regreso a casa (2016).

UNA NUEVA ETAPA PARA PETER PARKER

La trama se ubicará después de los eventos de Spider-Man: Sin camino a casa (2021), donde la vida personal de Peter Parker dio un giro radical. Con su identidad secreta expuesta y sin las ventajas tecnológicas que le brindaba Tony Stark, el héroe podrá enfocarse únicamente en su labor como Spider-Man, enfrentando nuevas amenazas y bajo un nuevo conjunto de reglas.

Uno de los aspectos más comentados ha sido el rediseño del traje. Las primeras fotografías filtradas muestran un atuendo más clásico, inspirado en el "Final Swing Suit" visto brevemente al final de No Way Home, pero con mayor presencia del color azul en brazos y piernas.

El diseño incorpora un tramado en relieve similar al de los trajes usados por Tobey Maguire y Andrew Garfield, y luce un logotipo más delgado y estilizado, sin los elementos voluminosos y tecnológicos de películas anteriores.

Este cambio marca un regreso a la estética simple de los cómics originales de Steve Ditko y John Romita Sr., dejando atrás la dependencia de la tecnología Stark. El resultado es un look más artesanal, con detalles rojos en la parte posterior y un estilo que combina tradición y frescura.

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio de 2026, prometiendo una historia que redefine al personaje y abre un nuevo capítulo en su trayectoria dentro del UCM.