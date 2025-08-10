Santoral de hoy 10 de agosto: San Lorenzo, patrón de bibliotecarios, archiveros y cocineros

En la Roma del siglo III, bajo la sombra de la persecución, un hombre destacó por su valentía y amor a los más necesitados, San Lorenzo, uno de los siete diáconos de la Iglesia. Su misión no era sencilla, administrar las ayudas a los pobres, una labor que lo llevaría a enfrentarse al poder del Imperio Romano.

MARTIRIO DE UN SANTO

Vatican News menciona que en el año 257, el emperador Valeriano decretó la muerte de todo cristiano que se negara a renunciar a su fe. El Papa Sixto II, junto a cuatro de sus diáconos, fue ejecutado el 6 de agosto mientras celebraba la Eucaristía en secreto. Cuatro días después, le llegaría el turno a Lorenzo.

El emperador, creyendo que la Iglesia ocultaba riquezas, le ofreció a Lorenzo un trato: "Entrégame los tesoros de la Iglesia y te perdonaré la vida". Con audacia, Lorenzo reunió a los enfermos, huérfanos y marginados de Roma y los presentó ante Valeriano diciendo: "Estos son los verdaderos tesoros de la Iglesia".

El 10 de agosto del año 258, Lorenzo fue martirizado en una parrilla ardiente. Según relata San León Magno, "las llamas no pudieron vencer su amor a Cristo". Su sacrificio no fue en vano, su ejemplo fortaleció a la comunidad cristiana y su nombre se extendió por todo el mundo.

EL LEGADO DE SAN LORENZO

Tras su muerte, Constantino el Grande mandó construir la Basílica de San Lorenzo en la Vía Tiburtina, uno de los templos más importantes de Roma. En el lugar de su martirio se alza la Iglesia de San Lorenzo en Panisperna, cuyo nombre proviene de la tradición de repartir "panis et perna" (pan y jamón) a los pobres cada 10 de agosto.

San Agustín atestiguó que Dios obró numerosos milagros a través de su intercesión, consolidando su fama como protector de los humildes, según Vatican News.

