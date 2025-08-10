Ahorra en tu recibo de luz: Los secretos para usar tu Minisplit de forma correcta

En los meses más calurosos, el aire acondicionado se convierte en un aliado indispensable para mantener el confort en casa. Sin embargo, el uso inadecuado de estos equipos puede reflejarse en facturas de luz muy elevadas.

Por fortuna, existen varias estrategias que ayudarán a optimizar el uso del minisplit y reducir el consumo energético sin sacrificar comodidad.

ASÍ PUEDES USAR TU MINISPLIT DE FORMA CORRECTA

CAMBIAR EL FILTRO DE AIRE CADA SEIS MESES

El mantenimiento es clave para la eficiencia de tu aire acondicionado. Cambiar el filtro de aire cada seis meses es fundamental para evitar que se acumule polvo y suciedad, lo que puede incrementar el consumo de energía hasta en un 15 por ciento.

UTILIZAR TERMOSTATOS INTELIGENTES O PROGRAMABLES

Los termostatos inteligentes permiten controlar la temperatura desde el celular y cuentan con funciones avanzadas como sensores de ocupación y geovallas, que encienden o apagan el equipo según la presencia en casa.

MANTENER PUERTAS Y VENTANAS CERRADAS

Aunque abrir las ventanas puede parecer una buena idea para ventilar, durante los días calurosos esto hace que entre el aire caliente y el acondicionado tenga que trabajar más.

AJUSTAR LA TEMPERATURA CORRECTA

La temperatura ideal para el aire acondicionado este entre los 24 y 26 grados centígrados (78 °F), que ofrece un buen equilibrio entre comodidad y ahorro energético. También es recomendable elegir equipos con certificación Estrella de Energía, que pueden consumir hasta un 10 por ciento menos.

USAR EL AIRE ACONDICIONADO ADECUADO AL TAMAÑO DE LA HABITACIÓN

Un minisplit demasiado grande para la habitación desperdicia energía, mientras que uno muy pequeño no enfría bien. Es importante calcular el tamaño adecuado para cada espacio, y si es posible, instalar varias unidades pequeñas en lugar de una sola grande para un uso más eficiente.

APAGAR EL AIRE ACONDICIONADO CUANDO NO SE ESTÉ EN CASA

Aprovechar los termostatos programables para que el equipo se apague automáticamente y se encienda poco antes de que se llegue a casa, ahorrando hasta un 20 por ciento en el recibo de luz. Durante ausencias prolongadas, apagarlo por completo puede representar ahorros de hasta el 40 por ciento.

UTILIZAR EL MODO DORMIR DURANTE LA NOCHE

El modo dormir ajusta la temperatura y velocidad del ventilador automáticamente, aumentando gradualmente la temperatura para un descanso más cómodo y un menor consumo de energía durante la noche.

Poner en práctica estos consejos no solo ayudará a mantener tu hogar fresco, sino también a reducir significativamente el consumo de electricidad.