  Viernes, 15 De Agosto Del 2025
Viral

La portátil de Xbox ya se encuentra en Amazon. Así puedes adquirirla

La ficha del producto deja ver sus especificaciones y confirma que se trata de un dispositivo pensado para ofrecer una experiencia de juego completa

Ago. 15, 2025
ASUS ROG Xbox Ally 7 llega a amazon
ASUS ROG Xbox Ally 7 llega a amazon

La esperada ASUS ROG Xbox Ally 7 ya apareció listada en Amazon, aunque por ahora no cuenta con precio ni fecha oficial de lanzamiento.

Pese a ello, la ficha del producto deja ver sus especificaciones y confirma que se trata de un dispositivo portátil pensado para ofrecer una experiencia de juego completa, tanto en títulos descargados como en la nube.

POTENCIA PORTÁTIL CON ADN XBOX

Según la descripción oficial, este modelo combina la libertad del sistema operativo Windows con el diseño de la gama ROG y un toque distintivo de Xbox. Esto permite acceder de forma fluida a plataformas como Xbox Game Pass, Steam, Epic Games Store y otras más.

En su interior cuenta con un procesador AMD Ryzen Z2 A, 16 GB de memoria LPDDR5 a 6400 MHz y 512 GB de almacenamiento SSD, especificaciones pensadas para mover desde juegos indie hasta producciones AAA sin problemas de rendimiento.

imagen-cuerpo

DISEÑO PENSADO PARA LARGAS SESIONES DE JUEGO

La ASUS ROG Xbox Ally 7 integra una pantalla de 7 pulgadas en resolución FHD, con una tasa de refresco de 120 Hz y tecnología FreeSync Premium para una experiencia visual más fluida.

Su batería de 60 Whr promete sesiones prolongadas, mientras que su rediseño ergonómico incorpora agarres inspirados en el control de Xbox. Además, dispone de un botón especial para acceder directamente a la interfaz de Xbox a pantalla completa.

PRECIO ESTIMADO Y DISPONIBILIDAD

Aunque Amazon no ha revelado aún el precio, filtraciones anteriores señalan que podría rondar los 799 euros, posicionándose como una alternativa competitiva frente a otros dispositivos portátiles, con la ventaja de su integración total con el ecosistema Xbox.

Por el momento, la página del producto sigue activa en Amazon, pero no se descarta que pueda ser retirada hasta que se anuncie oficialmente su lanzamiento. En cuanto se confirme la fecha y el costo, actualizaremos la información para que puedas conocer su disponibilidad en tu región.

Brayam Chávez
