Todos los estrenos en Netflix del 12 al 17 de agosto que no te puedes perder

Netflix sigue sumando producciones emocionantes que abarcan una gran variedad de géneros para todos los gustos. Muchas de sus películas y series han logrado atrapar al espectador y se han posicionado primeras manteniendo el puesto por varios días.

A continuación, te diremos cuáles son todos los estrenos del 12 al 17 de agosto que no te puedes perder en la plataforma de streaming. Ten en cuenta estas propuestas para pasar un rato divertido y con las mejores historias.

¿CUÁLES SON LOS ESTRENOS DE NETFLIX DEL 12 AL 17 DE AGOSTO?

En lo que respecta al mundo de las películas y anime, los estrenos del 12 al 17 de agosto son los siguientes:

Despelote: esta película se estrena el 13 de agosto y se basa en una comedia para adultos protagonizada por perros que viven una última gran aventura antes de enfrentar una temida cirugía.

Mononoke II: Las cenizas de la ira: se estrena el 14 de agosto y en la descripción de este anime se destaca lo siguiente: El boticario vuelve cuando el harén de Edo arde al calor de nuevas crisis, disputas familiares y envidias que engendran un espíritu incendiario.

La noche siempre llega: esta película estrena el 15 de agosto y la historia gira en torno a una mujer desesperada que necesita reunir dinero en una sola noche para evitar perderlo todo.

Por otro lado, en lo que respecta a las series, los estrenos son los siguientes:

La selección final: estrena el 12 de agosto y trata de como veinticinco atletas, la mayoría retirados, compiten para ganar treinta millones de yenes e impulsar su segunda carrera. ¿Podrán superar los duros desafíos físicos y psicológicos?

estrena el 12 de agosto y trata de como veinticinco atletas, la mayoría retirados, compiten para ganar treinta millones de yenes e impulsar su segunda carrera. ¿Podrán superar los duros desafíos físicos y psicológicos? Guardianes de una gran nación: estrena el 13 de agosto y cuenta la historia de un resiliente espía de la India que debe vencer a su rival con el objetivo de sabotear su programa nuclear.

estrena el 13 de agosto y cuenta la historia de un resiliente espía de la India que debe vencer a su rival con el objetivo de sabotear su programa nuclear. Jóvenes y millonarios: la podrás disfrutar el 13 de agosto. En esta producción cuatro adolescentes ganan la lotería en Marsella y sus vidas se convierten en un caos. La riqueza no siempre trae felicidad, y esta serie lo demuestra con giros inesperados.

la podrás disfrutar el 13 de agosto. En esta producción cuatro adolescentes ganan la lotería en Marsella y sus vidas se convierten en un caos. La riqueza no siempre trae felicidad, y esta serie lo demuestra con giros inesperados. El amor es ciego: Reino Unido: estrena el 13 de agosto. Emma y Matt Willis presentan un experimento social en el que solteras y solteros británicos buscan enamorarse y comprometerse antes de verse en persona.

estrena el 13 de agosto. Emma y Matt Willis presentan un experimento social en el que solteras y solteros británicos buscan enamorarse y comprometerse antes de verse en persona. En el barro: estrena el 14 de agosto y cuenta la historia de cinco mujeres reclusas que crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas.

estrena el 14 de agosto y cuenta la historia de cinco mujeres reclusas que crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas. Relatos de supervivencia: Las voces de la tragedia en Corea: estrena el 15 de agosto. Esta serie documental revela las desgarradoras historias de los sobrevivientes de los capítulos más sombríos de Corea y trae a la luz secretos guardados durante mucho tiempo.

estrena el 15 de agosto. Esta serie documental revela las desgarradoras historias de los sobrevivientes de los capítulos más sombríos de Corea y trae a la luz secretos guardados durante mucho tiempo. Cuerpos de TV: La realidad de The Biggest Loser: estrena el 15 de agosto. En esta provocativa serie documental, antiguos concursantes y productores revelan la intensa y destructiva dinámica detrás del éxito de «The Biggest Loser».

estrena el 15 de agosto. En esta provocativa serie documental, antiguos concursantes y productores revelan la intensa y destructiva dinámica detrás del éxito de «The Biggest Loser». Seducción Fatal: estrena el 15 de agosto y cuenta la historia de una profesora casada que queda envuelta en un apasionado romance con un joven que le abre un camino de tragedia y traición que involucra a sus seres más cercanos.

