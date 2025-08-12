Santoral de hoy, 12 de agosto: ¿Qué santos se celebran este día?

Este martes 12 de agosto, el santoral de la Iglesia Católica conmemora la festividad de diversos santos y beatos, entre ellos Santa Hilaria de Augsburgo, San Euplio de Catania y San Aniceto de Nicomedia, figuras que destacaron por su fe y testimonio, incluso ante la persecución y el martirio.

¿QUIÉN FUE SANTA HILARIA?

Santa Hilaria de Augsburgo, madre de Santa Afra, fue una mujer mártir cuya vida y sacrificio continúan siendo fuente de inspiración para los fieles de la Iglesia Católica.

Durante la persecución de cristianos ordenada por el emperador Diocleciano, Santa Hilaria de Augsburgo destacó por su firme fe y valentía. En el año 303 d. C., en Augsburgo, Alemania, acogió junto a su hija, Santa Afra, al obispo Narciso de Gerunda y al diácono Félix, quienes las bautizaron junto a sus criadas Digna, Eunomia y Eutropia.

Poco después, Santa Afra fue arrestada y quemada viva por profesar el cristianismo. Al intentar sepultarla, Hilaria y sus doncellas fueron capturadas y ejecutadas por los paganos. La Iglesia Católica las recuerda cada 12 de agosto como mártires de la fe.

Por su parte, San Euplio de Catania fue arrestado en tiempos del emperador Diocleciano, acusado de poseer los Evangelios. Durante el interrogatorio, declaró que guardaba en su corazón las palabras de Jesús. Fue flagelado hasta morir por orden del gobernador Calvisiano.

El santoral católico, que recoge el Martirologio Romano, es el registro oficial que consigna a casi 7 mil santos y beatos reconocidos por la Iglesia, distribuidos a lo largo del calendario litúrgico.

Estos hombres y mujeres son recordados por su vida ejemplar y su entrega espiritual, mientras que la condición de beato representa el tercer paso en el proceso de canonización.

OTROS SANTOS CELEBRADOS ESTE 12 DE AGOSTO