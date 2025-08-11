  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 11 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Viral

VIDEO | Niño muere en Gaza tras ser golpeado por paquete de ayuda humanitaria lanzado desde el aire

Lo que debía ser una solución temporal al hambre y la escasez terminó convirtiéndose en una tragedia; el hecho genera debate por formas de entrega

Ago. 11, 2025
La situación en esa zona de guerra se ha vuelto cada vez más complicada para sus habitantes.
La situación en esa zona de guerra se ha vuelto cada vez más complicada para sus habitantes.

Un niño de 14 años murió el pasado sábado en la Franja de Gaza luego de ser impactado por un paquete de ayuda humanitaria que fue lanzado desde el aire.

Según reportes del hospital Al-Awda, el menor, identificado como Muhannad Eid, sufrió heridas graves en la cabeza tras ser golpeado por una de las cajas, falleciendo mientras recibía atención médica en un campamento.

El trágico incidente ocurrió en medio de una entrega aérea de suministros en el centro de Gaza, práctica común ante la crisis humanitaria que enfrenta la región.

En videos del momento, se puede observar cómo los paquetes son arrojados desde aviones con paracaídas, pero al llegar al suelo mantienen una velocidad considerable y están envueltos en cajas resistentes, diseñadas para proteger su contenido.

AYUDA QUE TERMINÓ EN TRAGEDIA

Testigos aseguran que Muhannad se encontraba entre la multitud que corría hacia los lugares donde caían los paquetes, intentando conseguir ayuda para su familia. Sin embargo, el viento puede desviar el curso de los bultos en los últimos segundos, lo que hace impredecible su punto de impacto.

Tras ser alcanzado por uno de estos paquetes, el niño fue trasladado de inmediato, pero no logró sobrevivir a las heridas. Lo que debía ser una solución temporal al hambre y la escasez terminó convirtiéndose en una tragedia.

El hecho ha generado preocupación sobre la seguridad de las entregas aéreas de ayuda humanitaria, que, aunque bien intencionadas, pueden representar un riesgo para quienes intentan acceder a los suministros en zonas densamente pobladas.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Esta restricción podría dejar a GTA 6 lejos del alcance de varios jugadores
Viral

Esta restricción podría dejar a GTA 6 lejos del alcance de varios jugadores

Agosto 11, 2025

Una nueva filtración apunta a que no todos podrán disfrutarlo fácilmente, ya que Rockstar Games podría implementar un sistema de verificación de edad

Director de One Piece: Film Red y diseñador de Studio Ghibli se unen en una ambiciosa cinta
Viral

Director de One Piece: Film Red y diseñador de Studio Ghibli se unen en una ambiciosa cinta

Agosto 11, 2025

Katsuya Kondo, reconocido por su trabajo como diseñador y animador, se ha unido al cineasta Goro Taniguchi para brindar una propuesta única

Arquidiócesis de México califica a "Los 4 Fantásticos" como película heroica que defiende la vida y la familia
Viral

Arquidiócesis de México califica a "Los 4 Fantásticos" como película heroica que defiende la vida y la familia

Agosto 11, 2025

Esta cinta presenta una narrativa profundamente humana, donde la familia se convierte en el verdadero centro de poder