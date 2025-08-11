VIDEO | Niño muere en Gaza tras ser golpeado por paquete de ayuda humanitaria lanzado desde el aire

Un niño de 14 años murió el pasado sábado en la Franja de Gaza luego de ser impactado por un paquete de ayuda humanitaria que fue lanzado desde el aire.

Según reportes del hospital Al-Awda, el menor, identificado como Muhannad Eid, sufrió heridas graves en la cabeza tras ser golpeado por una de las cajas, falleciendo mientras recibía atención médica en un campamento.

El trágico incidente ocurrió en medio de una entrega aérea de suministros en el centro de Gaza, práctica común ante la crisis humanitaria que enfrenta la región.

En videos del momento, se puede observar cómo los paquetes son arrojados desde aviones con paracaídas, pero al llegar al suelo mantienen una velocidad considerable y están envueltos en cajas resistentes, diseñadas para proteger su contenido.

AYUDA QUE TERMINÓ EN TRAGEDIA

Testigos aseguran que Muhannad se encontraba entre la multitud que corría hacia los lugares donde caían los paquetes, intentando conseguir ayuda para su familia. Sin embargo, el viento puede desviar el curso de los bultos en los últimos segundos, lo que hace impredecible su punto de impacto.

Tras ser alcanzado por uno de estos paquetes, el niño fue trasladado de inmediato, pero no logró sobrevivir a las heridas. Lo que debía ser una solución temporal al hambre y la escasez terminó convirtiéndose en una tragedia.

El hecho ha generado preocupación sobre la seguridad de las entregas aéreas de ayuda humanitaria, que, aunque bien intencionadas, pueden representar un riesgo para quienes intentan acceder a los suministros en zonas densamente pobladas.