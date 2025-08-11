Esta restricción podría dejar a GTA 6 lejos del alcance de varios jugadores

Grand Theft Auto VI promete ser uno de los lanzamientos más esperados en la historia del gaming. Sin embargo, una nueva filtración apunta a que no todos podrán disfrutarlo fácilmente, ya que Rockstar Games podría implementar un sistema de verificación de edad mucho más estricto que el habitual.

UNA BARRERA PARA JUGADORES MENORES DE EDAD

El estreno de GTA VI está programado para el 26 de mayo de 2026, pero algunas filtraciones señalan que la compañía añadirá un control obligatorio para confirmar que los jugadores son mayores de edad. La medida busca cumplir con regulaciones internacionales y evitar que menores accedan a contenido violento o con referencias al consumo de drogas, elementos característicos de la saga.

Hasta ahora, la franquicia solo pedía ingresar una fecha de nacimiento para acceder a sus contenidos, un filtro que cualquiera podía saltar. Sin embargo, nuevas leyes, como la de seguridad en línea del Reino Unido, exigen métodos más rigurosos que un simple formulario.

UN SISTEMA DE VERIFICACIÓN MÁS ESTRICTO

Según el reconocido filtrador Tez2, Rockstar ya estaría probando esta verificación en GTA Online antes de implementarla de lleno en GTA VI. El sistema requeriría documentos oficiales, como identificaciones nacionales, para validar la edad en tiempo real. Esto se asemejaría a los controles ya presentes en plataformas de videojuegos en países como China, donde se cruzan datos con registros gubernamentales.

Las filtraciones incluyen capturas de pantalla del menú de ajustes de GTA Online, donde aparece una pestaña de "verificación de edad". Allí se solicitarían datos personales, y en caso de errores o documentos no válidos, el acceso al modo online podría ser bloqueado temporalmente.

Entre las opciones que podrían verse limitadas se encuentran:

Acceso a GTA Online

Compras en la tienda del juego

Subida de imágenes a Snapmatic

Activación de funciones en línea

Si el jugador no cumple con los requisitos o es menor de edad, perdería el acceso a funciones clave e incluso podría quedar fuera por completo del modo multijugador.

PREOCUPACIÓN POR LA PRIVACIDAD DE LOS DATOS

Aunque Rockstar no ha confirmado oficialmente esta medida, la filtración ya ha generado debate. El mayor temor de la comunidad no es solo quedar excluido, sino la entrega de documentos oficiales a una empresa internacional.

Para muchos jugadores, el verdadero problema no es la edad, sino la posible exposición de datos personales y la obligación de compartir información sensible para poder jugar. Tal como señalan las filtraciones, esto no sería "un simple formulario con fecha de nacimiento, sino una verificación real de identidad".

De confirmarse, GTA VI no solo marcaría un hito en el gaming por su lanzamiento, sino también por un cambio significativo en la forma en que se controla el acceso a los videojuegos con contenido para adultos.