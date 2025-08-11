Director de One Piece: Film Red y diseñador de Studio Ghibli se unen en una ambiciosa cinta

El mundo de la animación japonesa se prepara para recibir una propuesta única.

Katsuya Kondo, reconocido por su trabajo como diseñador y animador en icónicas producciones de Studio Ghibli, se ha unido al cineasta Goro Taniguchi, director de One Piece Film Red, para dar vida a un nuevo largometraje titulado Paris ni Saku Étoile (L'Étoile de Paris en fleur).

La película será producida por Arvo Animation y contará con un equipo creativo de primer nivel.

UN EQUIPO DE ENSUEÑO DETRÁS DEL PROYECTO

El guion estará a cargo de Reiko Yoshida, escritora con una trayectoria impresionante que incluye títulos como A Silent Voice, Violet Evergarden, Liz and the Blue Bird y The Heike Story.

Su experiencia en historias profundas y emotivas promete dotar a esta nueva producción de un argumento sólido y conmovedor.

UNA HISTORIA AMBIENTADA EN EL PARÍS DEL SIGLO XX

La trama nos transportará a la capital francesa en los primeros años del siglo pasado. Allí, dos jóvenes japonesas que se conocieron en Yokohama vuelven a encontrarse en París, uniendo sus caminos en la búsqueda de sus sueños.

Fujiko Tsugita aspira a convertirse en pintora, mientras que Chizuru sueña con ser bailarina. Esta premisa, junto a la atmósfera romántica de París, prepara el terreno para una cinta llena de sensibilidad y arte.

EL TOQUE INCONFUNDIBLE DE STUDIO GHIBLI Y ONE PIECE

El estilo visual del proyecto deja ver claramente la influencia Ghibli, algo natural considerando que Katsuya Kondo ha diseñado personajes en cintas como Nicky, la aprendiz de bruja, Ponyo en el acantilado y Ronja, la hija del bandolero. Además, en 2022 dirigió el cortometraje Zen - Grogu y los Hollines para Disney Plus.

Por su parte, Goro Taniguchi aporta un enfoque distinto, respaldado por su experiencia en producciones como Bloody Escape, Planetes y la famosa Code Geass: Lelouch of the Rebellion.

UNA PRODUCCIÓN QUE GENERA ALTAS EXPECTATIVAS

Con un equipo creativo de esta magnitud, Paris ni Saku Étoile se perfila como una de las películas de animación más esperadas de los próximos años.

Su combinación de talento, historia y estética promete conquistar tanto a los fans del anime como a quienes buscan una historia inspiradora ambientada en uno de los escenarios más icónicos del mundo.