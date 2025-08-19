Así será el nuevo Kirby presentado en el Nintendo Direct de hoy

Después de más de dos décadas desde el lanzamiento del clásico de GameCube, Masahiro Sakurai vuelve a sorprender a los fans con el regreso de Kirby Air Riders, ahora para Nintendo Switch 2.

Durante el Nintendo Direct de hoy, el creador de Super Smash Bros. presentó las novedades que llegarán con este esperado título, que se lanzará oficialmente el 20 de noviembre.

NUEVOS PILOTOS CON HABILIDADES ÚNICAS

En la versión original solo era posible jugar con Kirby, pero ahora se suman varios personajes icónicos del universo de la bola rosada. Entre los confirmados están el Rey Dedede, Meta Knight, Waddle Dee Pañuelo, Cocinero Kawasaki, Cappy, Maglor, Gooey, Waddle Doo, Knuckle Joe y Susi.

Cada uno de ellos cuenta con habilidades propias: Kirby es ligero y equilibrado, Dedede destaca por su fuerza y resistencia, Waddle Dee gana velocidad rápidamente y Kawasaki puede recuperar energía durante la carrera. Esta variedad promete mayor estrategia en cada partida.

JUGABILIDAD RENOVADA PERO CON ESENCIA CLÁSICA

Aunque muchos lo comparan con Mario Kart, Sakurai dejó claro que en Kirby Air Riders las carreras no son el centro de la experiencia. El sistema de control mantiene su simplicidad: las naves se manejan con el stick izquierdo, mientras que el botón B permite cargar o mantener el impulso.

Además, las naves pueden planear en ciertas situaciones y existen derrapes estratégicos para salir de las curvas con mayor velocidad. Un añadido importante son las técnicas especiales que se activan con un segundo botón, permitiendo ataques como Gran espada, Martillo jet, Alas nocturnas o Lanza ciclón, entre muchos otros.

MÁS MODOS DE JUEGO Y MULTIJUGADOR EXPANDIDO

El título contará con una Escuela de Pilotos para aprender las bases, además de nuevos tipos de naves y un sistema en el que el peso y tamaño del piloto afectan el rendimiento. También regresa la característica más querida: las Pruebas Urbanas.

En el modo Air Ride podrán competir hasta 6 jugadores, mientras que las Pruebas Urbanas permiten hasta 16 jugadores online y 8 en local. Este modo se desarrolla en una isla flotante llamada Celesta, donde los jugadores recolectan potenciadores para luego enfrentarse en estadios con retos como minicarreras, caída libre o combates estilo battle royale.

ESCENARIOS COLORIDOS Y MÚSICA OFICIAL

El nuevo Kirby Air Riders destaca por sus escenarios llenos de color y variedad: desde praderas y cuevas hasta autopistas futuristas y montañas otoñales. Como detalle adicional, se estrenó en la app Nintendo Music el tema oficial del juego, titulado “Viaje de estrellas fugaces”, que busca transmitir el espíritu divertido y desenfadado de esta entrega.

Con todo esto, Sakurai promete que Kirby Air Riders no será solo un juego de carreras, sino una experiencia llena de acción, humor y estrategia que busca conquistar tanto a los veteranos como a las nuevas generaciones de jugadores.