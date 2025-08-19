Retiran marca de famoso café por posibles residuos de vidrio

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo. Sin embargo, en los últimos días se ha emitido una alerta para retirar del mercado un producto que podría contener posibles residuos de vidrio.

Se trata de una marca de café muy famosa, que es muy reconocida en Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de ese país (FDA) y Dollar General hanordenaron retirar de inmediato un café instantáneo que podría ser letal para muchas personas.

¿CUÁL ES LA MARCA DE CAFÉ QUE RETIRARON DEL MERCADO POR RESIDUOS DE VIDRIO?

Dollar General Corporation se encuentra retirando del mercado tres lotes de su café instantáneo Clover Valley de ocho onzas debido a la posible presencia de vidrio. Entre los detalles para identificar el producto se encuentran las siguientes características:

Paquete de café instantáneo Clover Valley de 8 onzas

UPC: 876941004069

Lote: L-5163 / Consumir preferentemente antes del 13/12/2026

Lote: L-5164 / Consumir preferentemente antes del 13/12/2026

Lote: L-5165 / Consumir preferentemente antes del 14/12/2026

Los clientes pueden verificar la información sobre el lote y la fecha de caducidad alrededor del cuello de la unidad.

Este café se vendió y distribuyó entre el 9 y el 21 de julio de 2025 exclusivamente en tiendas minoristas Dollar General ubicadas en los siguientes estados: AL, AR, AZ, CA, CO, CT, DE, FL, GA, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MS, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NM, NV, NY, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VA, VT, WA, WI, WV y WY.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE CONSUMIR ESTE CAFÉ?

El retiro del producto se produjo luego de que un consumidor notificara a los empleados de Dollar General sobre el problema. La ingesta de fragmentos de vidrio puede causar lesiones al consumidor, incluyendo:

Daño dental

Laceración de boca y garganta

Perforación intestinal.

Hasta el momento, la empresa asegura que no se han reportado enfermedades ni lesiones. Recomiendan a los consumidores desechar el producto y solicitar un reembolso a la empresa Dollar General. Para ello, deberán comunicarse por correo electrónico a customercare@dollargeneral.com o por teléfono al 1-888-309-9030 de 6 a. m. a 1 a. m.

Desde la empresa se encuentran investigando el origen de la contaminación piden disculpas a los clientes por cualquier inconveniente causado.