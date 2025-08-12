  • 24° C
Viral

Bachoco se deslinda de meme sobre hijo de AMLO que se viralizó en redes

Muchos usuarios dieron por hecho de que se trataba de una imagen publicada por la empresa, pero no fue así

Ago. 12, 2025
Usuarios dieron por auténtica una imagen que circuló en redes.

La semana pasada, un meme que imitaba el característico estilo publicitario de Bachoco se viralizó en redes sociales, generando una ola de comentarios por su ingenio, creatividad y aparente referencia a Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de organización de Morena.

La imagen, que utiliza huevos personificados con el tono humorístico típico de la marca, lleva el mensaje "Si es un huevón, mándalo a Japón", en alusión al reciente viaje del hijo de AMLO al país asiático, el cual ha sido fuertemente criticado por opositores al gobierno por considerarlo un acto de derroche, contrario al discurso de austeridad del partido oficialista.

EMPRESA SE DESLINDA DE IMAGEN

Ante la viralización del meme, muchos usuarios en redes sociales asumieron que se trataba de una campaña oficial del Grupo Bachoco. Sin embargo, la empresa emitió un comunicado oficial deslindándose por completo de la autoría del contenido.

"Nuestras campañas se basan en el humor, sí, pero también en el respeto. No participamos ni emitimos mensajes relacionados con temas políticos, religiosos o que puedan generar división", señaló la marca en su pronunciamiento.

Bachoco reafirmó que su comunicación está centrada en "ideas que suman e inspiran" y reiteró su compromiso con los consumidores, asegurando que continuará generando mensajes con "creatividad, compromiso y calidez".

MEME SIGUE SIENDO VIRAL

A pesar de la controversia, el meme ha sido reconocido en redes por su alto nivel de creatividad y por recrear fielmente el tono visual y publicitario que ha hecho de Bachoco una de las marcas más queridas en el ámbito publicitario mexicano.

César Leyva
