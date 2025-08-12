Pokemon Leyendas Z-A revela demos especiales

Nintendo y The Pokémon Company quieren que los fans puedan probar antes que nadie el nuevo Pokémon Leyendas Z-A. Aunque ya se sabía que el título tendría una demo en la Gamescom 2025, ahora se ha confirmado que también habrá otra oportunidad especial para disfrutarlo antes de su lanzamiento oficial el 16 de octubre.

DOS EVENTOS PARA PROBAR EL NUEVO POKÉMON LEYENDAS Z-A

The Pokémon Company International anunció que, además de la demo en la Gamescom de Colonia, Alemania, el juego estará disponible para probar en los Pokémon World Championships 2025 que se celebrarán en Anaheim, California. En ambos eventos, los asistentes podrán experimentar el nuevo sistema de combate en tiempo real y participar en una misión especial ambientada en Ciudad Luminalia, con la aparición de Zygarde, Lucario y un Mega Absol desatado.

La versión de prueba también permitirá enfrentamientos contra entrenadores durante la noche, como parte de los llamados Juegos ZA, incluyendo un intenso combate final. Todo está diseñado para que los jugadores puedan sentir cómo se integra esta nueva mecánica de batallas en la esencia clásica de Pokémon.

FECHAS, HORARIOS Y REQUISITOS PARA ACCEDER A LA DEMO

Pokémon World Championships 2025 (Anaheim, California): del 15 al 17 de agosto. Horario de 08:00 a 20:00 (PDT). Se necesita un Warp Pipe Pass y una cuenta de Nintendo. Las reservas para el Warp Pipe Pass estarán abiertas del 11 de agosto (09:00 PDT) al 14 de agosto (23:59 PDT) en la web oficial de Nintendo, con cupos limitados por orden de inscripción.

Gamescom 2025 (Colonia, Alemania): del 20 al 24 de agosto. Demo exclusiva disponible en el stand de Pokémon.

SIN DEMO EN ESHOP... POR AHORA

Por el momento, no hay planes anunciados para que la demo de Pokémon Leyendas Z-A llegue a la eShop de Nintendo Switch o Switch 2. Sin embargo, los fanáticos esperan que Nintendo y The Pokémon Company consideren lanzarla más adelante.

Mientras tanto, quienes tengan planeado viajar a Alemania o Estados Unidos durante agosto podrían aprovechar la oportunidad para probar el juego antes de su llegada oficial a las tiendas.