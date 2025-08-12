  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 12 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Pokemon Leyendas Z-A revela demos especiales

Se ha confirmado que también habrá otra oportunidad especial para disfrutarlo antes de su lanzamiento oficial el 16 de octubre

Ago. 12, 2025
Pokemon Leyendas Z-A revela demos especiales

Nintendo y The Pokémon Company quieren que los fans puedan probar antes que nadie el nuevo Pokémon Leyendas Z-A. Aunque ya se sabía que el título tendría una demo en la Gamescom 2025, ahora se ha confirmado que también habrá otra oportunidad especial para disfrutarlo antes de su lanzamiento oficial el 16 de octubre.

DOS EVENTOS PARA PROBAR EL NUEVO POKÉMON LEYENDAS Z-A

The Pokémon Company International anunció que, además de la demo en la Gamescom de Colonia, Alemania, el juego estará disponible para probar en los Pokémon World Championships 2025 que se celebrarán en Anaheim, California. En ambos eventos, los asistentes podrán experimentar el nuevo sistema de combate en tiempo real y participar en una misión especial ambientada en Ciudad Luminalia, con la aparición de Zygarde, Lucario y un Mega Absol desatado.

La versión de prueba también permitirá enfrentamientos contra entrenadores durante la noche, como parte de los llamados Juegos ZA, incluyendo un intenso combate final. Todo está diseñado para que los jugadores puedan sentir cómo se integra esta nueva mecánica de batallas en la esencia clásica de Pokémon.

imagen-cuerpo

FECHAS, HORARIOS Y REQUISITOS PARA ACCEDER A LA DEMO

Pokémon World Championships 2025 (Anaheim, California): del 15 al 17 de agosto. Horario de 08:00 a 20:00 (PDT). Se necesita un Warp Pipe Pass y una cuenta de Nintendo. Las reservas para el Warp Pipe Pass estarán abiertas del 11 de agosto (09:00 PDT) al 14 de agosto (23:59 PDT) en la web oficial de Nintendo, con cupos limitados por orden de inscripción.

Gamescom 2025 (Colonia, Alemania): del 20 al 24 de agosto. Demo exclusiva disponible en el stand de Pokémon.

SIN DEMO EN ESHOP... POR AHORA

Por el momento, no hay planes anunciados para que la demo de Pokémon Leyendas Z-A llegue a la eShop de Nintendo Switch o Switch 2. Sin embargo, los fanáticos esperan que Nintendo y The Pokémon Company consideren lanzarla más adelante.

Mientras tanto, quienes tengan planeado viajar a Alemania o Estados Unidos durante agosto podrían aprovechar la oportunidad para probar el juego antes de su llegada oficial a las tiendas.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
Contenido Relacionado
Esta es la razón por la que los jóvenes compran menos videojuegos, según expertos
Viral

Esta es la razón por la que los jóvenes compran menos videojuegos, según expertos

Agosto 12, 2025

A pesar de los años recientes de bonanza con ventas récord, nuevos datos revelan una caída preocupante que podría marcar un cambio de tendencia

Bachoco se deslinda de meme sobre hijo de AMLO que se viralizó en redes
Viral

Bachoco se deslinda de meme sobre hijo de AMLO que se viralizó en redes

Agosto 12, 2025

Muchos usuarios dieron por hecho de que se trataba de una imagen publicada por la empresa, pero no fue así

Destino final confirma nueva película tras éxito de Lazos de Sangre
Viral

Destino final confirma nueva película tras éxito de Lazos de Sangre

Agosto 12, 2025

La sexta película, no solo ha sido considerada como la mejor de toda la franquicia, sino que también se convirtió en el mayor éxito de la saga