Destino final confirma nueva película tras éxito de Lazos de Sangre

El cine de terror atraviesa uno de sus mejores momentos, tanto en la pantalla grande como en las plataformas de streaming. Entre los títulos que han marcado esta racha de éxito destaca Destino final: Lazos de sangre, la más reciente entrega de una saga que comenzó en el año 2000 y que ha logrado superar en taquilla a producciones de gran calibre, incluso de Marvel.

UN REGRESO QUE CONQUISTÓ A CRÍTICA Y PÚBLICO

La sexta película, dirigida por Zach Lipovsky y Adam Stein, no solo ha sido considerada por muchos como la mejor de toda la franquicia, sino que también se convirtió en el mayor éxito comercial de la saga.

Warner, motivada por estos resultados, ha decidido seguir apostando por esta historia marcada por la fatalidad y el suspenso.

Destino final: Lazos de sangre se estrenó en mayo y logró recaudar más de 286 millones de dólares en todo el mundo, con 138,1 millones provenientes de Estados Unidos.

Esta cifra es especialmente significativa, ya que se trata de la primera película de la saga desde 2011 y, aun así, logró conectar con una nueva generación de espectadores.

LA SÉPTIMA ENTREGA YA ESTÁ EN MARCHA

De acuerdo con información publicada por The Hollywood Reporter, la producción de una nueva cinta ya es un hecho. Lori Evans Taylor, guionista de Lazos de sangre, será la encargada de dar forma al guion de esta séptima entrega.

Aunque aún no se conocen detalles sobre el reparto o la fecha de estreno, todo apunta a que mantendrá la esencia que cautivó al público desde aquella inolvidable escena en un aeropuerto que inició la saga hace más de dos décadas.

EL SORPRENDENTE RENACER DE UNA SAGA ICÓNICA

Tras más de una década en silencio, pocos esperaban que Destino final regresara con tanta fuerza. La franquicia, conocida por sus escenas de tensión extrema y muertes creativas, parecía haber cerrado su ciclo con la quinta entrega; Sin embargo, Lazos de sangre demostró que todavía hay historias que contar y que el interés del público sigue intacto.

Este regreso no solo atrajo a los fans de antaño, sino que también conquistó a nuevos espectadores, confirmando que la fórmula de la saga sigue funcionando más de 20 años después de su debut.