Lluvia de estrellas Perseidas 2025: esta noche el mejor momento para verlas

La lluvia de meteoros Perseidas 2025 ha sido uno de los eventos astronómicos más espectaculares del año. Esta lluvia de estrellas es visible a simple vista y promete ofrecer una experiencia única para los amantes del cielo nocturno.

De acuerdo a la American Meteor Society (AMS), esta lluvia de estrellas está activa desde el 17 de julio y terminará el 23 de agosto, pero su pico máximo de actividad ocurrirá esta noche del 12 al 13 de agosto, y será cuando va a ser posible observar mayor cantidad de meteoros,

¿CUÁNTOS METEOROS SE PODRÁN VER?

En condiciones ideales (cielos oscuros y zonas rurales), es posible observar entre 50 y 75 meteoros por hora, según la AMS. No obstante, en 2025, la observación podría verse afectada por la luz de la luna gibosa menguante, reduciendo la visibilidad hasta un 75 por ciento, por lo que se espera ver alrededor de 25 meteoros por hora, indica la NASA.

CUATRO CONSEJOS PARA OBSERVAR LA LLUVIA DE ESTRELLAS ESTA NOCHE

Busca un lugar oscuro y con poca contaminación lumínica (como el campo o zonas alejadas de la ciudad).

Evita mirar el teléfono durante la observación para permitir que tus ojos se adapten a la oscuridad.

Lleva ropa cómoda y algo para recostarte

Consulta el pronóstico del tiempo antes de salir ya que, si se esperan nubes, es mejor considerar otro día cercano al pico.

Apóyate en aplicaciones móviles para ubicar la constelación de Perseo en el cielo nocturno.

¿POR QUÉ SE PRODUCEN LAS LLUVIAS DE METEOROS?

Como explica la NASA, las lluvias de meteoros ocurren cuando partículas de roca (meteoroides) ingresan a la atmósfera terrestre a gran velocidad.

El roce con el aire las calienta, produciendo una brillante estela de luz que conocemos como estrella fugaz. Durante las lluvias, muchos de estos meteoroides entran a la vez, creando un espectáculo visual impresionante.