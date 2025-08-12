  • 24° C
Viral

VIDEO | Mujer pierde vuelo porque ChatGPT le dijo que no necesitaba visa para ir a Puerto Rico

La respuesta, aparentemente convincente, afirmaba que no era necesario; Sin embargo, al llegar al aeropuerto, fue detenida en el control de seguridad

Ago. 12, 2025
Una influencer española tuvo que enfrentar un imprevisto viaje frustrado después de confiar en una recomendación de ChatGPT que resultó ser errónea: la IA le aseguró que no necesitaba visa para viajar a Puerto Rico, lo que dejó a la mujer sin poder abordar su vuelo.

EL ORIGEN DEL ERROR

La creadora de contenido consultó a ChatGPT si necesitaba visa para viajar a Puerto Rico. La respuesta, aparentemente convincente, afirmaba que no era necesario; Sin embargo, al llegar al aeropuerto, fue detenida en el control de seguridad por no contar con la documentación requerida para ciudadanos españoles.

LA FRUSTRACIÓN DEL VIAJERO

En redes sociales, la mujer expresó su molestia: "No me fío más de ese pedazo de...", indicó, señalando directamente a la inteligencia artificial como la causante del percance.

Tras el contratiempo, la pareja logró tramitar la autorización pertinente y reprogramar su vuelo. Días después, pudieron volar finalmente a Puerto Rico y continuar con sus planes de viaje.

LECCIÓN PARA LOS VIAJEROS

Este episodio viral no solo retrata un tropiezo digital, sino que también destaca la importancia de verificar la información con fuentes oficiales.

Usuarios en redes han comentado que "no hay nada como leer experiencias reales de gente que ha estado en el lugar" y cuestionaron la fiabilidad de ChatGPT en temas sensibles como requisitos migratorios.

TIPS PARA VIAJEROS CONSCIENTES

  • Consulta fuentes oficiales, como embajadas, consulados o webs gubernamentales, para confirmar requisitos migratorios.
  • Revisa las condiciones de viaje con antelación, especialmente en destinos con normativas específicas.
  • No dependas únicamente de inteligencia artificial para temas críticos; siempre es clave contrastar datos.
Brayam Chávez
Brayam Chávez
