¿Le pones Tajín a todas tus botanas? Conoce 5 sustitutos más saludables para darles sabor

El Tajín, ese emblemático y popular condimento mexicano a base de chile, sal y limón, se ha ganado un lugar en las mesas y botanas de millones de personas, no solo en el país, sino en otras regiones del mundo.

Sin embargo, recientemente la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió sobre su alto contenido de sodio, el cual, en exceso, puede contribuir al desarrollo de hipertensión, problemas renales y enfermedades cardiovasculares.

De acuerdo con el organismo, una porción moderada ya aporta una cantidad considerable de sal, por lo que su consumo frecuente y sin control podría afectar la salud, especialmente en personas con dieta alta en sodio.

5 RECETAS SALUDABLES PARA SUSTITUIR EL TAJÍN

Si bien el Tajín es delicioso y versátil, existen alternativas más saludables que permiten disfrutar de ese toque picosito y ácido sin comprometer tanto el bienestar. Aquí te presentamos cinco sustitutos que puedes encontrar o preparar fácilmente:

1. TAJÍN CASERO BAJO EN SODIO

Puedes elaborar tu propia mezcla usando chile en polvo, ralladura de limón o lima y una menor cantidad de sal. Así controlas la intensidad del picante y reduces significativamente el sodio. Además, puedes añadir especias como comino o pimentón para un toque más complejo.

2. CHILE EN POLVO CON SAL Y ZUMAQUE

El zumaque aporta una acidez natural y frutal que recuerda al limón del Tajín, pero sin aditivos. Combinado con chile en polvo y una pizca de sal, es perfecto para frutas frescas y verduras.

3. MEZCLA DE ESPECIAS CÍTRICAS

Seca ralladura de naranja, limón y lima, mézclala con chile en polvo, comino y poca sal. El resultado es un condimento aromático, vibrante y mucho menos procesado.

4. PIMIENTA DE CAYENA

Para quienes aman el picante más intenso, la cayena es una excelente opción. Basta con espolvorearla sobre frutas o botanas, o mezclarla con limón natural para equilibrar el sabor.

5. CHILE EN POLVO NATURAL

Ya sea de árbol, guajillo o ancho, el chile molido sin sal añadida es un sustituto limpio y versátil. Puedes usarlo tal cual o combinarlo con jugo de limón fresco.

Cambiar el Tajín por estas alternativas no significa renunciar al sabor. Al contrario, permite explorar perfiles más naturales, controlar el sodio y cuidar la salud sin dejar de disfrutar ese clásico toque mexicano.