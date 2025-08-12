Debido a las fuertes olas de calor, refrescarse en la piscina es una manera de mantenerse fresco y renovado. Sin embargo, en este espacio suelen aparecer varios insectos, siendo las avispas unas de las más comunes y molestas debidos a sus fuertes picaduras.

Por eso, a continuación, te enseñaremos 4 trucos caseros para mantener alejadas a las avispas de la piscina. De esta manera, podrás disfrutar de un momento de relax y recreación sin correr riesgo de picaduras u otras molestias por parte de estos insectos.

¿CÓMO AHUYENTAR LAS AVISPAS DE LA ZONA DE LA PISCINA?

Existen algunos trucos sencillos y eficaces que puedes implementar para mantener alejadas a las avispas de la piscina. Estos son los siguientes:

1. Imita un nido de avispas

Uno de los métodos más efectivos para ahuyentar a las avispas es imitar un nido. Para hacerlo, solo debes colgar una bolsa de papel marrón arrugada cerca de la piscina o del porche. Las avispas, evitarán esta zona debido a que creerán que hay otro nido en el lugar.

2. Trampa casera con botella de plástico

Otro método es realizar una trampa utilizando una botella de plástico, cerveza, azúcar y un poco de agua. Debes cortar la parte superior de la botella y colocarla invertida. Esta mezcla atrae las avispas, pero al crear un embudo con la botella impiden que salgan. Pon la trampa a unos metros de la piscina y verás el cambio desde el primer día.

3. Clorador salino

Utiliza clorador salino. Las piscinas con sal no emiten el olor fuerte del cloro, que es uno de los principales reclamos para estos insectos. Deberás invertir un poco más, pero las avispas no se acercarán y obtendrás un mejor mantenimiento del agua.

4. Evita perfumes y colores fuertes / Coloca plantas repelentes

No uses perfumes fuertes y no te pongas bañadores de colores llamativos, ya que esto atrae las avispas. Además, puedes plantar lavanda, menta o albahaca cerca de la piscina ya que su aroma mantiene alejados estos insectos.

Ten en cuenta estos consejos para pasar un verano perfecto sin rastros de picaduras de avispas.