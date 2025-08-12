  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 12 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Viral

¿Cuántas almendras debes comer por día para reducir la grasa abdominal y fortalecer tu corazón?

Consumir este fruto seco a diario aporta nutrientes esenciales, favorece el metabolismo y reduce el riesgo de padecer enfermedades crónicas

Ago. 12, 2025
Desinflama tu cuerpo con este fruto seco / Pexels
Desinflama tu cuerpo con este fruto seco / Pexels

Las almendras son un fruto seco que posee múltiples beneficios para la salud y organismo si se consumen en una cantidad adecuada. Este alimento puede ayudarte a eliminar una la grasa visceral, que resulta una de las más complejas. Para ello, te diremos cuántas almendras debes comer por día para lograrlo.

Incorporando las almendras a tu alimentación podrás reducir la grasa abdominal y fortalecer tu corazón de manera sencilla y natural. Se trata de un fruto seco que combina grasas saludables, proteínas vegetales y fibras, además de generar saciedad y mejorar la sensibilidad a la insulina.

imagen-cuerpo

¿CUÁNTAS ALMENDRAS DEBES COMER PARA REDUCIR LA GRASA ABDOMINAL Y FORTALECER TU CORAZÓN?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir un puñado de almendras al día, aproximadamente entre 20-25 almendras, lo que equivale a unos 30 gramos. Esta cantidad proporciona beneficios para la salud sin un exceso de calorías. 

La grasa visceral se aloja en la zona abdominal y rodea órganos internos vitales. Esta patología se asocia con enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 e inflamación crónica, por lo que reducirla favorece el buen funcionamiento de órganos y previene trastornos graves.

Inclusive con solo 28 gramos de almendras lograrás aportar seis gramos de proteína y tres gramos de fibra, que permiten estabilizar el azúcar en sangre y controlar el apetito. Además, esto permite ralentizar la digestión y disminuir la ingesta calórica total.

imagen-cuerpo

¿CUÁLES SON BENEFICIOS DE CONSUMIR ALMENDRAS TODOS LOS DÍAS?

  • Controla el peso: son ricas en fibra y grasas saludables, generando saciedad y a reduciendo el consumo de calorías adicionales. 
  • Reducen la grasa visceral: sus nutrientes como fibra, proteínas y grasas saludables pueden ayudar a controlar el apetito y favorecer la pérdida de grasa abdominal.
  • Fortalecen la salud cardiovascular: reducen los niveles de colesterol LDL (colesterol "malo") y aumentar el colesterol HDL (colesterol "bueno"), disminuyendo el riesgo de enfermedades cardíacas. 
  • Mejoran el sistema nervioso: son ricas en vitamina E y magnesio, importantes para la función cerebral y para prevenir el deterioro cognitivo. 
  • Mejoran la salud digestiva: regulan el tránsito intestinal y ayudan a mantener un sistema digestivo saludable. 
  • Antioxidante: la vitamina E protege las células del daño causado por los radicales libres y mantiene la piel y el cabello saludables. 
  • Controla el azúcar en sangre: regulan los niveles de glucosa en sangre, lo que puede ser beneficioso para personas con diabetes o prediabetes. 

Ten en cuenta este fruto seco para mejorar tu salud y lucir una figura espectacular.

Romina Fiadino
Romina Fiadino
Contenido Relacionado
Santoral de hoy, 12 de agosto: ¿Qué santos se celebran este día?
Viral

Santoral de hoy, 12 de agosto: ¿Qué santos se celebran este día?

Agosto 12, 2025

La celebración del santoral recuerda a quienes, según la fe católica, alcanzaron la santidad por su vida ejemplar y amor a Dios

Todos los estrenos en Netflix del 12 al 17 de agosto que no te puedes perder
Viral

Todos los estrenos en Netflix del 12 al 17 de agosto que no te puedes perder

Agosto 12, 2025

La plataforma de streaming expuso las producciones que estarán disponibles esta semana. Hay alternativas para todos los gustos

Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy, 12 de agosto: Descubre que dice el cosmos sobre el amor y los negocios
Viral

Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy, 12 de agosto: Descubre que dice el cosmos sobre el amor y los negocios

Agosto 12, 2025

Conoce cómo los astros iluminarán el camino para disfrutar de oportunidades únicas